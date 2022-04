MARILYN PER SOLI ADULTI - LA MOTION PICTURE ASSOCIATION HA STABILITO CHE IL FILM BIOGRAFICO SU MARILYN MONROE, "BLONDE", SARA' VIETATO AI MINORI DI 17 ANNI - E' LA PRIMA PRODUZIONE NETFLIX A RICEVERE IL BOLLINO ROSSO, RIMEDIATO PER "ALCUNI CONTENUTI SESSUALI" - IL REGISTA: "E' UN FILM VIETATO SU MARILYN MONROE, E' PIU' O MENO QUELLO CHE VUOI, GIUSTO?...

Dagotraduzione da Hollywood Reporter

Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe

Il film biografico su Marilyn Monroe di Netflix è vietato ai minori di 17 anni. “Blonde”, che ha per protagonista Ana de Armas (“Deep Water”) nei panni dell'iconica attrice e modella, ha ricevuto mercoledì dalla Motion Picture Association la rara valutazione per soli adulti per «alcuni contenuti sessuali».

Il regista Andrew Dominik aveva precedentemente previsto che il film, basato sul romanzo di Joyce Carol Oates, avrebbe ricevuto un NC-17 (il divieto ai minori di 17 anni), e a febbraio, con aria di sfida aveva detto a Screen Daily: «È un film impegnativo. Se al pubblico non piace, è un problema del fottuto pubblico. Non si candida a cariche pubbliche. È un film NC-17 su Marilyn Monroe, è più o meno quello che vuoi, giusto? Voglio andare a vedere la versione NC-17 della storia di Marilyn Monroe».

Il regista ha anche detto che Netflix ha «insistito» per assumere la montatrice Jennifer Lame (“Tenet”) «per frenare gli eccessi del film», tra cui una scena di stupro presente anche nel libro di Oates.

Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe 2

L'acclamato romanzo di Oates del 2000 è una versione romanzata di 700 pagine della vita di Monroe, che il New Yorker una volta ha definito «lo studio definitivo sulla celebrità americana».

Netflix ha precedentemente trasmesso in streaming film NC-17 prodotti da altri studi (come Blue is the Warmest Color del 2013), ma “Blonde” sembra essere il primo film prodotto da Netflix a ricevere la valutazione hard-core.

Dominik ha espresso apprezzamento per il supporto di Netflix, osservando: «È molto più facile supportare le cose quando ti piacciono. Non ho altro che gratitudine per Netflix».

Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe 3

I co-protagonisti sono Adrien Brody, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson. Inizialmente si diceva che il film sarebbe stato presentato in anteprima a maggio fuori concorso a Cannes, ma secondo quanto riferito non è più previsto durante il festival. Se “Blonde” uscisse nelle sale prima di passare allo streaming, l'etichetta NC-17 potrebbe essere un ostacolo per alcuni cinema che in passato sono stati riluttanti a riprodurre film con quella classificazione.

Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe 4

Ma Netflix spesso fa affidamento su catene indie più piccole che potrebbero non avere le stesse obiezioni, quindi non è così significativo. In ogni caso, Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente alcun piano o data di rilascio.

