«Quello che vogliamo è che la gente entri nell'Assemblea nazionale e che le nostre idee siano rappresentate», ha detto Jordan Bardella, che non si candida a un seggio, dopo aver parlato con i pescatori. «Voglio che le nostre idee prendano il potere».

Di origini italiane, Bardella è nato e cresciuto a Seine Saint-Denis, un sobborgo parigino duro, povero ed etnicamente diversificato, e ha abbandonato l'università per dedicarsi alla politica. È salito rapidamente nei ranghi del partito, diventandone vice nel 2019.

Bardella mette in scena il suo background e si ritrae come l'esatto opposto del politico francese medio. Ha aiutato Le Pen a far diventare "mainstream" il partito, concentrandosi sull'aumento del costo della vita e riformulando le sue opinioni sulle donne.

«Avevamo una donna come candidata alla presidenza e abbiamo un ragazzo che ha 26 anni come capo ad interim, il che dimostra quanto siamo moderni e di mentalità aperta», afferma Louis Aliot, sindaco della città meridionale di Perpignan e vicepresidente del partito.

Allo stesso tempo Bardella sostiene alcune opinioni che anche Le Pen si è sforzata di non esprimere.

Mentre Le Pen ha preso le distanze dai commenti sulla razza, Bardella ha descritto l'immigrazione dall'Africa come una minaccia alla civiltà. Questa è un'allusione al "grande sostituto" - una teoria del complotto un tempo confinata ai trattati razzisti di estrema destra e che sta alimentando la micidiale violenza armata in tutto il mondo. È sostenuta da Eric Zemmour, che è arrivato quarto alle elezioni presidenziali ed è stato sanzionato per incitamento all'odio.

«Sono d'accordo con alcune delle opinioni di Zemmour, conosco gli argomenti di cui parla perché sono cresciuto in un sobborgo», ha detto Bardella in un'intervista giovedì, prima di aggiungere che «Zemmour non offre alcuna risposta ai problemi delle persone».

Al porto, Bardella è stato seguito dal suo fotografo ufficiale, che secondo il quotidiano Le Monde sta scattando immagini come parte della campagna per farlo apparire presidenziale. La visita, la prima di un politico nazionale da molto tempo, ha significato molto, ha detto Lavaud, il pescatore. «La gente di Macron non è nemmeno venuta».

Alcuni membri del partito non pensano che la RN andrà bene nel ballottaggio legislativo e si stanno scagliando contro un sistema che dicono non riflette la volontà popolare. «Le persone escono per strada perché l'Assemblea nazionale non affronta i problemi e le idee delle persone», ha detto Bardella.

Se in autunno avrà la meglio nel suo partito e si confermerà leader di RN, avrà due elezioni da preparare: per il Senato nel 2023 e per il Parlamento europeo l'anno successivo. Solo allora potrà iniziare a concentrarsi maggiormente sulle elezioni presidenziali del 2027.

«Sento le critiche interne dire che sono troppo giovane ma questo non mi fermerà. Napoleone ha detto 'siamo cresciuti velocemente sul campo di battaglia'», ha detto Bardella, «e ho ereditato la resilienza di Marine Le Pen».

