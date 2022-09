MARIUOLI ALLA PUMMAROLA - VANNO A RUBARE NEL BISTROT DI CANNAVACCIUOLO E A UNO DEI LADRI CADE PER TERRA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITÀ (GENIO!) - A TORINO UN GRUPPO DI DELINQUENTI HA SVALIGIATO IL RISTORANTE DELLO CHEF STELLATO RUBANDO SETTE TABLET, UN CELLULARE, DUE COMPUTER E QUATTRO COSTOSE BOTTIGLIE DI CHAMPAGNE...

Hanno rotto il vetro della porta-finestra che si affaccia sul cortile, sono entrati negli uffici e hanno rubato 7 tablet, uno smartphone e 2 computer. Nel mirino dei ladri non è finito un negozio di telefonia o informatica, ma il Bistrot Cannavacciuolo di via Umberto Cosmo a due passi dalla Gran Madre.

Il ristorante dello chef stellato è stato svaligiato nella notte tra lunedì e martedì, grazie a un colpo che sembra studiato con attenzione. I ladri hanno agito indisturbati, passando dal retro, ma i danni procurati ai gestori sono di gran lunga superiori al bottino.

Assieme ai computer, infatti, si sono portati via anche i file della contabilità, ma in cassa i banditi hanno trovato solo una ventina di euro in monete. Prima di uscire dal locale hanno arraffato anche 4 costose bottiglie di champagne e poi sono riusciti a far perdere le tracce. Il furto è stato scoperto dal direttore ieri, martedì 27 settembre e le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Borgo Po.

Agli agenti sono state consegnate alcune fotocopie di documenti d’identità ritrovate sul pavimento del ristorante. Potrebbe averli persi durante la fuga uno degli autori del furto, ma gli investigatori stanno facendo anche altri accertamenti. Compresi quelli sulle telecamere di videosorveglianza all’interno e all’esterno del locale.

