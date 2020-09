MARK, FACCE MAGNÀ! – I DIPENDENTI DI FACEBOOK SONO INCAZZATI CON ZUCKERBERG. IL MOTIVO? NON SONO I TROLL RUSSI O LE CONDIZIONI DI LAVORO, MA IL FATTO CHE CON LO SMART WORKING HANNO PERSO UNO DEI PRIVILEGI PIÙ AMBITI DELLA SILICON VALLEY: IL CIBO A SCROCCO NEGLI UFFICI! - IN UNA RIUNIONE DI DOMANDE E RISPOSTE (Q&A COME DICONO LORO) HANNO SOTTOPOSTO I LORO DUBBI AL FONDATORE E LUI…

Se un esercito marcia a pancia in giù, sembra che lo facciano anche i lavoratori di Facebook. In un momento in cui il social network sta affrontando sfide difficili, tra cui la disinformazione online e le indagini su entrambe le sponde dell’Atlantico per la sua posizione dominante sul mercato, i dipendenti hanno in mente soltanto una cosa per la testa. Come avranno accesso al privilegio dei pasti gratuiti, mentre lavorano da casa?

Dopo che Mark Zuckerberg ha annunciato a maggio che i dipendenti di Facebook possono lavorare da casa in modo permanente, se lo desiderano, il cibo per loro è diventato una preoccupazione crescente.

L'azienda tecnologica è una delle tante nella Silicon Valley che fornisce cibo e snack gratuiti al suo personale e agli ospiti. Le cucine traboccano di dolci, cioccolato, barrette, cereali e bibite, tutto gratuito. I ristoranti locali si sono lamentati di aver perso il loro giro d’affari, perché nessuno ha mai bisogno di uscire per comprare il pranzo. E adesso i lavoratori di Facebook hanno deciso di porre la questione ai vertici.

In una sessione di domande e risposte con Mark Zuckerberg, di cui sono trapelate lcune registrazioni sul sito web tecnologico “The Verge”, il personale ha posto la domanda: “Una delle cose che vendiamo meglio a chi vuole lavorare con noi è che tra i vantaggi del nostro ufficio c’è il cibo gratis. E ora, con il lavoro da casa, abbiamo perso un’enorme parte finanziaria del nostro pacchetto. Qual è il piano su questo?”

“Non sono sicuro se mi sto perdendo qualcosa su questa domanda”, ha risposto Zuckerberg incredulo e infastidito, “ma di certo non ho visto alcun dato che suggerisca che il cibo gratis sia nell’elenco dei motivi principali per cui le persone vengono a lavorare in questa azienda.

"Spero che non lo sia. Spero che se stai guardando questo, e immagino che tu sia qui per una combinazione di ragioni che riguardano la missione dell'azienda, l'impatto che possiamo avere nel mondo, cercando di assicurarci che sia tanto positivo quanto possibile. . . Di solito queste sono le cose che vengono fuori, non il cibo gratis ".

La domanda faceva parte di un meeting interno che si svolge ogni settimana e prevede che I lavoratori sottopongano le loro domande. Tra queste Zuckerberg sceglie le dieci con il maggior numero di voti tra il personale e le trasmette in diretta.

