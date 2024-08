MARK ZUCKERBERG SI È ROTTO LE PALLE DI FARSI PRENDERE PER IL CULO PER IL LOOK DA SFIGATO – IL PADRE DI FACEBOOK HA CAMBIATO LA SUA IMMAGINE: SI VESTE PIÙ ALLA MODA, INDOSSA CATENE D’ORO DA VERO TAMARRO E HA MOLLATO IL PALLORE PER SFOGGIARE UNA LEGGERA ABBRONZATURA – MOLTI PENSANO SIA SOLO UN "MAKEOVER" MA AI PIÙ ATTENTI NON È SFUGGITO CHE ZUCKERBERG VUOLE STRIZZARE L’OCCHIO AI GIOVANI PER…

Dagotraduzione da Jacob Gallagher per www.wsj.com

mark zuckerberg 2

Siamo arrivati al Mark Zuckerberg 3.0. Se 1.0 era uno studente con cappuccio e infradito e il 2.0 un CEO castigato che si presenta al Congresso in giacca e cravatta, il 3.0 è un podcaster che sposa l'intelligenza artificiale con una catena d'oro e occhiali da sole.

Sono finite le magliette e le tute da ginnastica con la scritta "lavastoviglie". Al loro posto, Zuck ha abbracciato le camicie Capri Cabana e le felpe color cammello con le spalle cadenti in stile Yeezy. Sembra uno che ha ingerito cinque anni di tendenze della moda maschile in cinque mesi. Si è lasciato crescere i capelli, è ossessionato del jiu-jitsu, e trascorre del tempo con i lottatori di MMA.

mark zuckerberg 4

La catena è il faro della Zuckassaince. Dalla primavera, indossa collane pendenti in argento e in seguito in oro nelle interviste e nei post su Instagram. Sembra un rapper che ha appena venduto il suo primo mixtape e ha comprato un cubano d'oro. O un tredicenne che ha fatto follie dopo il suo compleanno in un chiosco del centro commerciale.

E la catena si adatta al suo estremo cambiamento. Sembra indifferente, sicuro di sé, forse anche un po' spavaldo.

Non molto tempo fa, la situazione era più confusa per Zuckerberg e Meta. È stato ridicolizzato per le sue uscite goffe e la foto del 2020 in cui faceva surf ricoperto di così tanta crema solare da sembrare una geisha. Meta è stata travolta da controversie sui contenuti sulle sue piattaforme, derisa per la sua iniziativa Metaverse e colpita da una modifica della privacy di Apple che ha ridotto le entrate pubblicitarie digitali.

mark zuckerberg 3

Le controversie di Meta continuano, ma la dorata Zuckaissance ha coinciso in modo evidente con un periodo di ripresa per la sua attività, poiché si sta lanciando a capofitto verso la destinazione AI open source. Il mercato sembra rispondere positivamente al perno: le azioni di Meta sono aumentate di circa il 45% dall'inizio dell'anno.

mark zuckerberg 1

Sebbene molti nel mondo della moda credano che debba aver assunto uno stilista, un portavoce di Meta ha negato tali affermazioni.

Ma Zuckerberg ora si sta impegnando con il mondo della moda. Forse non partecipa alle sfilate di moda come il fondatore di Twitter Jack Dorsey, ma sul suo account Instagram lo si può vedere chiacchierare con stilisti come Mike Amiri.

mark zuckerberg 5

La gestione più nitida dell'immagine di Zuck è stata evidente il 4 luglio, quando ha caricato un video su Instagram in cui si mostrava mentre stringeva una bandiera americana e una birra mentre faceva wakeboard. Indossava uno smoking e occhiali da sole, la catena visibile sopra la camicia e nessuna traccia di crema solare. Come diceva un commento, "Bro è il CEO miliardario più cool di sempre".

La catena è l'elemento più ostentato del suo cambio di stile.

Con l'arrivo dell'estate, è arrivata anche un'altra catenina: un medaglione d'oro con quattro rubini realizzato dal gioielliere newyorkese Eli Halili. È inciso con una preghiera ebraica che Zuckerberg dice di recitare alle sue figlie ogni sera. […]

Questa settimana, Zuckerberg ha ricevuto un'altra catenina dal rapper T-Pain, un batuffolo triangolare scintillante, come un dente di squalo gigante. "È fantastico", ha detto Zuckerberg.

mark zuckerberg - ray ban luxottica

«Zuckerberg sta maturando» ha affermato Eddie Tabakman, un consulente di pubbliche relazioni per la formazione sui media.

Alcuni osservatori si chiedono se Zuckerberg 3.0 sia una mossa astuta. «Probabilmente sta usando questo glow-up come meccanismo di reclutamento per trovare giovani talenti della Gen Z che vuole portare nella sua azienda - ha detto Tabakman - L'autenticità è diventata uno strumento strategico».

mark zuckerberg MARK ZUCKERBERG - META mark zuckerberg bill gates MARK ZUCKERBERG SUL SUO YACHT