IL MARMO È MIO E ME LO GESTISCO IO – I FREGI DEL PARTENONE TORNANO IN GRECIA? MANCO PER NIENTE! NELLA BOZZA DEL MANDATO NEGOZIALE TRA UE E REGNO UNITO C’ERA UNA CLAUSOLA SULLA RESTITUZIONE DELLE OPERE EUROPEE FREGATE DAGLI INGLESI – IL "BRITISH MUSEUM" SI RIFIUTA E ATENE SMENTISCE TUTTO: C’È UNA RICHIESTA DI RESTITUZIONE PENDENTE DAL 1832 E SPERA DI RIUSCIRE DA SOLA A RIPRENDERSI I FREGI. CIAO CORE! - I MARMI FURONO ACQUISTATI CON UN CONTRATTO LEGALE DAL DIPLOMATICO LORD ELGIN E… – VIDEO

Uscire dall'Europa è un conto. Far tornare in Europa le opere europee, un altro. Ieri il governo britannico ha affrontato la discussione sull'eventuale ritorno in Grecia delle sculture del Partenone. Ma il British Museum di Londra si rifiuta. Non restituirà i Marmi del Partenone, sculture di 2.500 anni che il diplomatico britannico Lord Elgin rimosse da Atene all'inizio del XIX secolo quando la Grecia era sotto il dominio turco ottomano.

Una disputa di lunga data tra la Gran Bretagna e la Grecia sugli antichi tesori diventata sempre più tesa. Che in un primo momento sembrava essere inclusa alla bozza del mandato negoziale dell'Unione Europea. Ma Atene ha subito preso le distanze dalle chiacchiere secondo cui intendeva trascinare la disputa secolare sul ritorno dei marmi del Partenone nei negoziati sulla Brexit. Il portavoce del governo, Stelios Petsas, ha dichiarato che Atene manterrà la sua campagna per il ritorno dei 2.500 tesori antichi e prenderà in considerazione quali strumenti potrebbero essere efficaci per il sostegno della causa.

La richiesta di restituzione risale all'indipendenza greca, nel 1832. Il British Museum di Londra da allora si è sempre rifiutato di restituire le sculture, sostenendo che "fanno parte di un patrimonio comune a tutti". Riguardo alla diffusione non veritiera di un documento firmato dalla Ue e incluso nel pacchetto Brexit, un portavoce di Downing Street ha detto che "l'Unione europea sta ancora completando il proprio mandato, l'accordo sulla restituzione delle opere è attualmente una bozza e non sarà discusso né ora né il mese prossimo. La posizione del Regno Unito sulle sculture del Partenone rimane invariata: sono responsabilità legale del British Museum. Argomento che non può essere discusso nell'ambito dei negoziati commerciali".

Le negoziazioni che inizieranno all'inizio di marzo ma già il mese scorso il ministro della Cultura greco aveva dichiarato che Atene avrebbe intensificato la sua campagna per il ritorno dei Marmi del Partenone da Londra, aspettandosi l'appoggio dell'Europa sulla questione. Il British Museum afferma che i marmi, che sono circa la metà di un fregio di 160 metri che adornava il tempio del Partenone del V secolo a.C., furono acquisiti da Elgin con un contratto legale stipulato con l'impero ottomano. La Grecia dice che sono stati rubati.

