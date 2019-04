MARO-CCO CHE PAURA! – UN UOMO, CHE SEMBRAVA AGITARE IN ARIA UNA BUSTA, HA FORZATO UN CORDONE DI SICUREZZA ED È CORSO VERSO RE MOHAMMED VI DEL MAROCCO MENTRE IL SOVRANO SALUTAVA LA FOLLA ASSIEME A PAPA FRANCESCO – LO SQUILIBRATO HA PROVATO A INSERIRSI TRA LE VETTURE, MA… (VIDEO)

Da "www.corriere.it"

papa in marocco 9

Un uomo, che sembrava agitare in aria una busta, ha forzato un cordone di sicurezza ed è corso verso re Mohammed VI del Marocco mentre il sovrano salutava la folla assieme a papa Francesco durante uno spostamento in auto nella capitale marocchina.

papa in marocco 8

L’uomo che ha provato a inserirsi tra le vetture del convoglio è stato bloccato da agenti della sicurezza e non è riuscito a raggiungere il re, il quale peraltro non sembra si sia accorto dell’episodio avvenuto mentre accompagnava il pontefice al complesso della Hassan Tower per una cerimonia di benvenuto.

