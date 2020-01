IL MAROCCO DEI MISTERI: COSA STA SUCCEDENDO ALLA CORTE DI MOHAMMED VI? LA REGINA LALLA SALMA, UNA SORTA DI MEGHAN MARKLE MAGHREBINA, E’ ‘SPARITA’ (SI PARLA DI DIVORZIO) – INOLTRE IL SUO PALAZZO E’ STATO VIOLATO DA UN CLAMOROSO FURTO: GIOIELLI E OROLOGI DEL RE, TRA CUI UN PATEK PHILIPPE DA 1,2 MILIONI INCROSTATO DI 893 DIAMANTI: 25 PERSONE SONO FINITE A PROCESSO TRA CUI…

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

Cosa sta succedendo alla corte del ricchissimo Mohammed VI, sovrano assoluto del Marocco? «Di recente» (la data è secretata, ma la notizia è uscita ieri) il suo palazzo di Marrakesh è stato violato da un clamoroso furto: gioielli e orologi del re, tra cui un Patek Philippe da 1,2 milioni incrostato di 893 diamanti, rubati da un' alleanza di scugnizzi di una gang locale e aiutanti di camera del sovrano. Imprecisata la data del furto, imprecisata la lista della refurtiva: la stampa nazionale ne parla poco, e ciò che succede a palazzo - nei 12 palazzi di re Mohammed, quinto uomo più ricco d' Africa - resta a palazzo.

Ma come spesso accade, un mistero ne riapre un altro: e così, riallertata dall' inizio del processo ai ladri di corte - 25 imputati, fra loro una dama e vari gioiellieri - la stampa internazionale è tornata a chiedersi che fine ha fatto la principessa consorte Lalla Salma, che non appare in pubblico, salvo due eccezioni, da dicembre 2017.

Anche lei è stata vista per l' ultima volta a Marrakesh: era aprile 2019, e un' inchiesta di Le Figaro ipotizzava che il marito l' avesse esiliata «in una località segreta del Marocco», o in Grecia o negli Stati Uniti; pochi giorni dopo, non lontano dal palazzo reale, la sua chioma fulva era stata avvistata, a piede libero.

Ma si vociferava già di divorzio, in corso o consumato: Lalla Salma, nata Bennani, spesso definita «femminista», laureata in ingegneria informatica e prima principessa consorte a essere insignita del titolo ufficiale da un re del Marocco, passava per una sorta di Meghan Markle maghrebina, insofferente anche al marito. Che forse l' avrebbe ripudiata; secondo alcuni giornali, sarebbe stata lei invece a voler divorziare.

Il giornale online Afrik , in un editoriale, dà conto ora di voci nell' entourage del re sul «caos» in cui l' assenza di Lalla avrebbe precipitato il menage del palazzo. E proprio tra le «frequentazioni equivoche» a cui il re si sarebbe dato in sua assenza sarebbero da ricercare le «talpe» che hanno aperto la porta a volgari ladri da strada.

Certo la ricchezza di Mohammed, re di un Paese povero, i sospetti sulla fine del suo matrimonio, i suoi frequenti viaggi all' estero non fanno bene all' immagine di «re dei poveri» con cui si era accreditato presso i suoi sudditi: il Patek Philippe rubato era già stato al centro di un piccolo scandalo quando una volta sola, in un evento pubblico nel 2018, il ricchissimo re lo aveva indossato. Oggi è finito in mano ai ricettatori, e sui social qualche suddito ridacchia che è giusto così.

