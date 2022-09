ILARY BLASI totti

Da repubblica.it

"Caro Pupone e cara Caciottara, è giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso". Tra i tanti commenti scatenati sui social dalla versione di Francesco Totti sulla separazione, uno dei più carichi di livore è quello di Fabrizio Corona.

"Questa non è una fiaba d'amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni", accusa l'ex re dei paparazzi che, raggiunto dall’Adnkrons aggiunge: "L'ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l'un l'altro". E la minaccia: "Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto". Detto fatto, nelle sue stories instagram Corona pubblica uno scatto con la dida: "1 - Martina", lasciando intendere che sia solo la prima delle presunte amanti di Totti.

CORONA PUBBLICA LA FOTO DI MARTINA LA NUMERO UNO DELLE PRESUNTE AMANTI DI TOTTI

"Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari" scrive l’ex fotografo su Instagram pubblicando un estratto video con la sua partecipazione al Grande Fratello, condotto da Ilary Blasi nel 2018. "Quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità", continua. "Era appena uscito il libro di Totti che, per volontà della famiglia di Ilary, aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento. Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una mer** perché lei si doveva sposare una settimana dopo…".

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

Corona fa riferimento a un’intervista rilasciata da Flavia Vento nel 2005 in cui la showgirl confessava di aver avuto una notte di passione con Totti, un mese prima del matrimonio con Ilary Blasi, già in attesa del loro primogenito, Cristian. "Giochi con i sentimenti delle persone", gli disse la conduttrice prima di interrompere il collegamento dallo studio del Grande Fratello.

FABRIZIO CORONA IN TRIBUNALE

Fabrizio Corona non è l’unico personaggio in vista che ha voluto dire la sua sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi. A scagliarsi contro la legale di Totti, Annamaria Bernardini de Pace, è stato invece il regista Gabriele Muccino: "La conosco bene. L'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni". A cui ha replicato a stretto giro la stessa avvocata: "Le offese che derivano da persone che non valgono non valgono niente".

Tra dettagli e nuovi nomi, tra un colpo basso e l'altro, quel che sembra essere ormai certo è che Totti e Blasi ora inizierà la guerra in tribunale.

MEME SULLA ROTTURA TRA ILARY E TOTTI MEME SULL INTERVISTA DI TOTTI AL CORRIERE FABRIZIO CORONA - STORY CONTRO ILARY BLASI ilary blasi e i rolex di totti - meme FABRIZIO CORONA - STORY CONTRO ILARY BLASI mi chiamo francesco totti totti e ilary MEME SUI ROLEX RUBATI DA ILARY BLASI A TOTTI