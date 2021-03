9 mar 2021 21:42

8 MARZO IN RUSSIA - “DACCI L’IDENTITÀ DEL TUO EX TRADITORE E LO FAREMO ARRUOLARE” – L’ESILARANTE APPELLO DEL COLONNELLO YURY KHROMOV CHE HA INCITATO LE DONNE A FARE LE SPIE PER VENDICARSI DEI PARTNER CHE HANNO SCHIVATO IL SERVIZIO MILITARE E LE HANNO FERITE: “PERMETTIMI DI FARTI UN REGALINO. DACCI L’ACCOUNT SUI SOCIAL DEL TUO EX E LO ARRUOLEREMO. RICORDA CHE UN VERO UOMO DEVE PRESTARE SERVIZIO MILITARE…” - VIDEO