LA MASCHERINA NON VA IN VACANZA – DA OGGI IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NON È PIÙ OBBLIGATORIO NEI CINEMA, NEI TEATRI E NEI LUOGHI SPORTIVI AL CHIUSO, MA IL GOVERNO STA PENSANDO DI MANTENERE ALCUNI VINCOLI: CON IL DECRETO DI OGGI LE MASCHERINE POTREBBERO RIMANERE OBBLIGATORIE FINO A SETTEMBRE PER I TRASPORTI PUBBLICI – INTANTO OMICRON 5 SPINGE IN ALTO I NUOVI CONTAGI CHE…

Fabio Savelli per il “Corriere della Sera”

Strategia modulare sulle mascherine. Perché è vero che l'emergenza Covid è passata e l'estate è ormai alle porte con temperature che abbassano la trasmissibilità del virus. Ma è altrettanto vero che i numeri dei contagi non sono ancora irrilevanti: anche ieri 39.474 nuovi casi, un rimbalzo dopo il weekend. Il tasso di positività sui tamponi sale al 17,3%, 73 le vittime. Alla mezzanotte di oggi è decaduto l'obbligo di mascherina nei cinema, nei teatri e nei luoghi sportivi al chiuso.

Vengono tolte così altre restrizioni ma resteranno, con tutta probabilità, alcuni vincoli sulle protezioni individuali. Nel Consiglio dei ministri di oggi, in uno dei due decreti all'ordine del giorno, dovrebbe essere inserito il prolungamento dell'uso obbligatorio della mascherina fino a fine settembre per i trasporti pubblici. Dunque su autobus, treni e aerei si dovrà ancora avere cautela.

«Sono luoghi particolarmente affollati quindi è positivo mantenere ancora un po' di prudenza. Così come negli ospedali e nelle Rsa», dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, motivando la decisione che sta per prendere il governo. Nello stesso testo in arrivo a Palazzo Chigi viene cancellato l'obbligo di mascherina nelle scuole per gli esami di terza media e maturità. Si opta solo per una raccomandazione contenuta in una circolare esplicativa destinata agli istituti.

Il via libera qualche giorno fa, dopo un incontro tra il ministro dell'Istruzione Bianchi e il collega alla Salute Speranza. Nel decreto destinato ai trasporti verranno inseriti anche interventi per semplificare la realizzazione delle opere del Giubileo e per la manutenzione delle strade di Roma. A sostegno del settore croceristico saranno previsti ulteriori attracchi temporanei nell'area veneziana.

Il trasporto pubblico locale sarà indirizzato sempre più verso la sostenibilità, con un nuovo accento sulle forme di mobilità condivisa e sulle figure professionali dei mobility manager . Misure dedicate anche alla manutenzione, il controllo e la sicurezza delle dighe.

