MASCHERINA, TI CONOSCO! "STRISCIA" SVELA IL BLUFF DEI DISPOSITIVI FFP2 "TAROCCHI E PERICOLOSI’ - LA CACCIA IN FARMACIA È GIÀ PARTITA DOPO LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO E IL TG SATIRICO RACCONTA COSA SUCCEDE CON LE NUOVE MASCHERINE DIVENTATE OBBLIGATORIE ANCHE PER I BAMBINI SOPRA I 6 ANNI…

Da iltempo.it

mascherine ffp2

Con la tempesta di contagi "Omicron" solo le mascherine FFP2 possono salvarci. Ma "Striscia La Notizia" svela il bluff dei dispositivi "tarocchi". La caccia in farmacia è già partita dopo le nuove disposizioni del governo e l'inviato del tg satirico di Mediaset, Moreno Morello, racconta cosa succede con i nuovi dispositivi, diventati obbligatori anche per i bambini sopra i 6 anni.

"Se devono salire in bus o se frequentano una scuola secondaria e hanno un caso di positività in classe, sono obbligati a indossarle", spiega il giornalista. Anche se da tempo gli esperti spiegano che le FFP2 per bambini in realtà non esistono: "Sono dispositivi certificati solo per gli adulti". Ma nelle farmacie esistono quelle vendute specificatamente anche per i più piccoli, con la dicitura "FFP2 kids".

mascherine non a norma sequestrate

Quando però l'inviato di Striscia chiede lumi in una farmacia improvvisamente diventano "small size" e non prodotti dedicati ai bambini. Morello si domanda anche se avvengano i tanti pubblicizzati controlli: "Li faranno veramente?". E scatta il blitz in un negozio gestito dai cinesi che tra le altre cose vende proprio le mascherine FFP2: le confezioni costano pochissimo e mostrano tante irregolarità.