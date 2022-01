5 gen 2022 18:27

LA MASCHERINA VA MESSA - I VESCOVI ITALIANI SONO AL LAVORO PER STABILIRE UNA DIRETTIVA SULL’OBBLIGO DI INDOSSARE LE FFP2 IN CHIESA, MA NON SUL GREEN PASS PER PARTECIPARE ALLE FUNZIONI – LA CEI VUOLE INTERVENIRE PER EVITARE CHE SIA LASCIATO MARGINE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL SINGOLO SACERDOTE. COME È SUCCESSO IN LOMBARDIA, DOVE UN PARROCO HA CONSIGLIATO AI FEDELI DI...