30 ago 2021 19:01

MASCHI, NON FATEVI ILLUSIONI: LE DIMENSIONI CONTANO ECCOME! - I RICERCATORI DEL KING'S COLLEGE DI LONDRA HANNO RECLUTATO 12 COPPIE PER STUDIARE IL PIACERE FEMMINILE: AD OGNI PARTNER MASCHILE SONO STATI CONSEGNATI QUATTRO ANELLI DI DIVERSE DIMENSIONI DA POSIZIONARE ALLA BASE DEL FALLO PER DIMINUIRE LA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE - HANNO COSI' SCOPERTO CHE BASTANO 2,5 CM IN MENO PER RIDURRE SENSIBILMENTE IL PIACERE FEMMINILE. UNA DELLE SPIEGAZIONI POTREBBE ESSERE CHE...