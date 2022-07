21 lug 2022 09:31

MASCHICIDIO! A BUSSOLENGO, IN PROVINCIA DI VERONA, UNA DONNA BRASILIANA UCCIDE A COLTELLATE IL MARITO E SI COSTITUISCE: "MI PICCHIAVA E MI TRADIVA RIPETUTAMENTE" - L'OMICIDIO È AVVENUTO NELLA CASA IN CUI I DUE VIVEVANO INSIEME DOPO LE NOZZE CELEBRATE IL 2 APRILE. NON ERANO CONOSCIUTI DAI VICINI, CHE NON HANNO RIFERITO DI LITI O SCREZI...