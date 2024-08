MASOUD SUDA FREDDO – L'IRAN STA TRATTANDO CON WASHINGTON E IL NUOVO PRESIDENTE DELL’IRAN, MASOUD PEZESHKIAN, STAREBBE CERCANDO DI RABBONIRE I PASDARAN HEZBOLLAH, TENTANDO DI CONVINCERLI A COLPIRE ISRAELE EVITANDO STRAGI DI CIVILI - LE MILIZIE LIBANESI POTREBBERO COLPIRE COMUNQUE IN MODO PIU' "PESANTE" RISPETTO ALLA RISPOSTA IRANIANIA...- VIDEO

Massoud Pezeshkian

'PRESIDENTE IRAN CONTRO LA LINEA DURA DEI PASDARAN SU ISRAELE'

(ANSA) - Secondo il quotidiano britannico Telegraph, il nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian sta contrastando i sostenitori della linea dura per attenuare la portata della risposta di Teheran a Israele dopo l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie starebbe spingendo per un attacco missilistico su Tel Aviv e altre città, prendendo di mira strutture militari. Ma Pezeshkian, temendo una guerra totale con Israele, sta facendo pressioni affinché l'Iran colpisca invece le basi di spionaggio segrete del Mossad nella regione.

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

"Ha suggerito di prendere di mira un luogo legato a Israele, nella Repubblica dell'Azerbaigian o nel Kurdistan (iracheno), e di farlo sapere a questi Paesi prima di farlo, così da chiudere con tutto il dramma", ha riferito una fonte al Telegraph.

Un altro funzionario iraniano ha affermato che nessuno, che sia fedele alla Guida Suprema Ali Khamenei, presta molta attenzione a Pezeshkian. "La considerazione numero uno è ancora colpire Tel Aviv con Hezbollah e altri allo stesso tempo. C'è stata una discussione all'interno delle forze su come bloccare gli sforzi di Pezeshkian. Quasi tutti credono che ciò su cui insiste non faccia bene alla reputazione della rivoluzione".

IDF, UCCISI DUE MILIZIANI DI HEZBOLLAH NEL LIBANO MERIDIONALE

(ANSA) - - L'esercito israeliano ha riferito che due miliziani di Hezbollah sono stati uccisi questa mattina in un attacco con un drone a Naqoura, nel Libano meridionale. Hezbollah non ha ancora confermato la loro morte.

ismail haniyeh alla cerimonia di insediamento masoud pezeshkian

LA SFIDA DI HEZBOLLAH

Estratto dell’articolo di Nello Del Gatto per “la Stampa”

«Hezbollah potrebbe attaccare Israele per primo e da solo». Secondo la Cnn, che cita fonti di intelligence, il gruppo sciita si starebbe muovendo a un ritmo più veloce dell'Iran nel preparare un attacco. […] Hezbollah avrebbe già pronti i piani di attacco in risposta all'assassinio a Beirut del numero due del gruppo, Fuad Shukr, il 30 luglio, mentre l'Iran starebbe ancora organizzandoli. Proprio per il fatto che l'assassinio del comandante è avvenuto non solo nel centro della capitale ma anche con la rivendicazione israeliana, Hezbollah si sentirebbe "autorizzata" ad attaccare Israele senza alcun preavviso, prendendo di mira un esponente del Paese ebraico.

ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT

[…] «Lo Stato di Israele vuole pace, prosperità e stabilità su entrambi i lati del confine settentrionale e quindi non permetterà in alcun modo alla milizia di Hezbollah di destabilizzare il confine e la regione. Se Hezbollah continua la sua aggressione, Israele lo combatterà con tutte le sue forze».

Massoud Pezeshkian 4

Questo il nucleo centrale del testo della rara missiva che, in arabo, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha inviato al popolo libanese. Secondo il ministro, «l'Iran sciita e i suoi affiliati, guidati da Hezbollah, hanno preso in ostaggio il Libano e il suo popolo al servizio dei loro meschini interessi settari».

Il ministro della Difesa, nel suo messaggio ha ricordato il «rimorso di Hassan Nasrallah per l'avventura pericolosa e non calcolata che ha intrapreso nell'agosto 2006. Fate attenzione a non imbarcarvi in un'avventura sconsiderata nell'agosto 2024. Chiunque giochi con il fuoco si deve aspettare distruzione».

ali khamenei vota alle elezioni

[…] La soluzione al conflitto potrebbe essere quella più volte annunciata da Nasrallah, il raggiungimento dell'accordo per la tregua a Gaza. L'israeliano Canale 12, citando «fonti di Hamas» non identificate, sostiene che Yahya Sinwar abbia trasmesso un messaggio ai leader di Hamas fuori Gaza, esortandoli a perseguire un cessate il fuoco con Israele e a non aspettare la possibilità di una grave escalation tra Stato ebraico e Iran.

Sinwar, secondo la tv, sarebbe soggetto a pressioni dell'ala militare, sempre più esposta ai bombardamenti israeliani.

raid israeliano su beirut

Nell'ultimo, denunciano i palestinesi, sono morte almeno dodici persone quando i militari hanno preso di mira due scuole, al-Zahraa e l'Abdel Fattah Hamoud School, entrambe nell'area orientale di Gaza City. L'esercito ha annunciato di aver colpito un comando di Hamas nascosto all'interno delle strutture scolastiche. Il portavoce arabo dell'esercito ha invitato i residenti di un'altra area di Khan Younis, rispetto a quelle già evacuate, a lasciare l'area per l'inizio di nuove operazioni militari nella zona. Più dell'84% della Striscia è considerata area di non residenza per i civili.

