DANDOLO FLASH - E' IL RICCHISSIMO RAMPOLLO CHARLEY VEZZA, PROPRIETARIO DEL MARCHIO "GUFRAM", IL NUOVO UOMO DI MARICA PELLEGRINELLI (DAGOSPIA DELL'11 LUGLIO 2019)

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dandolo-flash-39-ricchissimo-rampollo-charley-vezza-proprietario-208428.htm

Da https://tvzap.kataweb.it

“Marica Pellegrinelli? Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata”, parola di Massimo Boldi. L’attore di Tifosi, Fratelli d’Italia e molti altri film ha dichiarato a Di Più, in un’intervista riportata anche da Il tempo, che l’ormai ex moglie di Eros Ramazzotti ha oggi una nuova fiamma proprio in Charley Vezza, imprenditore proprietario del marchio Gufram. Dopo gli attestati di stima ricevuti da Aurora Ramazzotti, prima figlia dell’ex marito, e dopo che lo stesso Eros l’ha difesa dalle accuse social, ecco che spunta così una testimonianza sul fatto che la modella avrebbe trovato un nuovo compagno dopo la fine del legame con il cantautore romano.

Boldi ha aggiunto di avere una fonte sicura per poter parlare della Pellegrinelli e di Vezza, ossia la madre di lui: “Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”.

