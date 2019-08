ZINGARETTI: "TENIAMOCI PRONTI AL VOTO" - SE SI PENSA A UN "GOVERNICCHIO A TERMINE" PER FARE LA MANOVRA O UN GOVERNO A QUALSIASI COSTO - CHE È LA LINEA RENZIANA - LA RISPOSTA DEL PD PER BOCCA DEL SEGRETARIO È: NO - DA LETTA A PRODI, PREVALE L'OPZIONE DI UN NUOVO ESECUTIVO IN FUNZIONE ANTI-SALVINI. E D'ALEMA CITA L'ESEMPIO DI DINI: "QUEL GOVERNO EVITÒ LA VITTORIA DI BERLUSCONI"