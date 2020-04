MASTRO LINDO (FERRETTI) – IL FONDATORE DEI CCCP: “ABBIAMO CONSEGNATO LA NOSTRA LIBERTÀ IN CAMBIO DI UNA PROMESSA MEDICO SCIENTIFICA DI SICUREZZA. È IL SEGNO CHE ABBIAMO VALUTATO MALE MOLTE COSE” – “IL PAPA CHE CITA FAZIO L'HO TROVATO IMBARAZZANTE. SI RIAPRONO LE LIBRERIE PERCHÉ ALLIETANO L'ANIMA, MA LE CHIESE BEN CHIUSE L'INQUIETANO. SAREMO MIGLIORI? CI SONO BUONE POSSIBILITÀ DEL CONTRARIO” – VIDEO

Maurizio Caverzan per “la Verità”

Fuma ancora?

«Certo. La mia mascherina è la coltre di fumo che c' è tra me e il mondo».

giovanni lindo ferretti 2

Quando, una ventina d' anni fa, il tabagista Giovanni Lindo Ferretti fu operato di tumore alla pleura i polmoni erano sani come quelli di un bambino. «Adesso come allora il mio problema è la mia salvezza».

Parole da perfetto reazionario.

«Non può farmi complimento migliore».

giovanni lindo ferretti ora

Ecco Ferretti: pronto ai paradossi e a capovolgere problemi e soluzioni. Sessantaesette anni, fondatore dei Cccp - Fedeli alla linea, primo gruppo punk italiano poi evoluto nei Csi (Consorzio suonatori indipendenti) e nei Pgr (Per grazia ricevuta). Uno che aveva la cresta rossa e girava in minigonna e stivali militari. Che è tornato a casa, al cristianesimo, vive a Cerreto Alpi, un borgo nell' Appennino emiliano che declina verso la Toscana. Settanta anime, bar alimentari circolo ricreativo, chiesa, cimitero, stalle. Un posto dove il tempo si è fermato. Come si vede in Ora, il video da poco pubblicato su Youtube.

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO giovanni lindo ferretti su dust

La sua vita è cambiata da quando si è diffuso il morbo?

«Non granché. Anzi, nella quotidianità non è successo proprio nulla. Sono cambiati i pensieri. Quando si arriva qui, di solito, si resta colpiti dal silenzio ma ora il silenzio si è fatto così acuto che ci ha rintronati».

cerreto alpi

Racconti.

«Pensavamo anche noi che quello di prima fosse silenzio ma nella valle c' è una strada statale, il cielo era attraversato dagli aerei e ci spostavamo in macchina. Adesso siamo tutti fermi, camminiamo lenti e i pensieri rimbombano».

giovanni lindo ferretti

Il primo qual è?

giovanni lindo ferretti

«Negli ultimi anni, per liberarmi da un eccesso di inviti, proposte, aspiravo agli arresti domiciliari. Troppa grazia: ci siamo finiti tutti, abbiamo consegnato la nostra libertà in cambio di una promessa medico scientifica di sicurezza. È il segno che abbiamo valutato male molte cose».

Tipo?

giovanni lindo ferretti

«La libertà di spostamento. La riavremo in cambio della tracciabilità? Sarà un potere tecnico-scientifico con finalità etico-morali la soluzione dei nostri problemi?»

Dopo saremo migliori?

concerto cccp

«Non vedo in forza di cosa. Ci sono buone possibilità del contrario».

Qualcuno ha fatto il confronto con l' 11 settembre.

«Il terrorismo internazionale ha prodotto una crisi estrema, ma lo conoscevamo.

Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro

La storia dell' umanità è costellata da violenza e guerre. Il virus mina l' economia, la politica, la religiosità, il costume. L' immaginario. Credevamo di aver debellato il male ma risultiamo vulnerabili».

Lo sconcerto è che non ci sia il vaccino.

«Possiamo credere che ci sarà, non che sconfitto un virus non ne arrivi un altro».

Il video intitolato Ora si pronuncia con la «o» stretta o larga?

«Avverbio di tempo o voce del verbo orare? Decida lei».

FABIO FAZIO PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

Dice che siamo «connessi, tracciabili, asettici»: che cosa la inquieta?

«Questa forma di tecnodipendenza. Per richiedere il sussidio di 600 euro bisogna connettersi. Per mandare i figli a scuola serve un computer, un allacciamento e una buona connessione. Persino per la messa serve un pc o uno schermo... rito o spettacolo»?

La tecnologia non fornisce soluzioni?

Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro

«È la soluzione il nostro problema».

La tecnologia è il problema?

«Ne abbiamo una visione teologica. È il nuovo idolo. Ci affidiamo a lei come ci si affidava ai miracoli. Mi auguro funzioni come a volte funzionavano i miracoli. Però ammettiamo di essere nel campo della teologia».

cccp GIOVANNI LINDO FERRETTI GIORGIA MELONI

Questa pandemia porterà un po' di umiltà?

«Non vedo perché questo morbo debba essere così benefico. Non c' era bisogno del virus, abbiamo appena avuto terremoti distruttivi, muoiono comunque persone care, la malattia e il dolore c' erano anche prima del coronavirus».

Tornando al video la si sente dire: «Tutti da Fabio Fazio la domenica sera». Che cosa non le piace?

FABIO FAZIO PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

«Il Papa che cita Fazio l' ho trovato imbarazzante. Si reggono cose tremende poi un' inezia ti distrugge».

Le chiese chiuse le sopporta?

«Si riaprono le librerie perché allietano l' anima, ma le chiese ben chiuse l' inquietano».

A Cerreto Alpi c' era pericolo di assembramenti?

cccp

«Si agisce per ideologia, senza una visione materiale della quotidianità. Qui non è cambiato nulla col virus. Le novità sono la chiesa e il cimitero chiusi. Il problema non doveva nemmeno porsi. A messa la domenica siamo una decina. Nel cimitero, all' aperto, due o tre volte l' anno vedo un' altra persona a 50 metri».

Contesta l' acquiescenza delle gerarchie ecclesiastiche?

«L' acquiescenza preventiva, chiusa prima la chiesa del bar».

L' acquiescenza delle gerarchie e l' invadenza dello Stato?

«Lo Stato contro il diritto naturale. In Veneto hanno dato il permesso di mangiare in giardino, capisce? Si possono portare fuori i cani, ma non con tutte le precauzioni i bambini?»

giovanni lindo ferretti FABIO FAZIO PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

La sua conclusione è il benedettino «ora et labora»?

«Senza orare né laborare? Non mi si dica che la preghiera è libera nell' anima, quello è nell' ordine dei sentimenti e nessuno può impedirlo. La preghiera è soprattutto liturgia e se impedisci di lavorare impedisci il pane quotidiano.

giovanni lindo ferretti 4

La metà del genere umano si guadagna il pane in modi non sindacalizzabili e gestibili dall' alto. Illegale? In queste montagne non ci sono cassa integrazione e sussidi statali».

Come sarà la nuova normalità?

«Quando finirà questa sospensione non sarà possibile tornare a prima, è un tempo sconosciuto».

GIOVANNI LINDO FERRETTI giovanni lindo ferretti. Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro GIOVANNI LINDO FERRETTI giovanni lindo ferretti GIOVANNI LINDO FERRETTI giovanni lindo ferretti 3 GIOVANNI LINDO FERRETTI giovanni lindo ferretti 4 giovanni lindo ferretti ai tempi dei cccp giovanni lindo ferretti giovanni lindo ferretti 12 giovanni lindo ferretti 1 giovanni lindo ferretti. giovanni lindo ferretti 7