Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

Viva gli sposi, viva gli invitati e viva il ritorno di un rito sociale (e sociologico) dimenticato negli anni della pandemia: il matrimonio vip, quello con le foto degli sposi in copertina e gli invitati in lungo, i buffet stellati e le location da sogno, volti noti a garantire copertura mediatica e fiumi d'inchiostro versati su tanto, tantissimo amore.

Tocca al giornalista Rai Alberto Matano, 49 anni, e allo storico compagno Riccardo Mannino, 55, il compito di rompere il ghiaccio pandemico convolando a nozze sabato 11 giugno come si faceva una volta, ovvero: in grande.

Secondo le prime indiscrezioni (filtra sempre qualcosa, dai matrimoni vip) l'evento si svolgerà a Labico, seimila abitanti a 50 km da Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna.

Stella Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, volto degli Hotel da incubo del canale Nove (ma a scoprirlo nel 1991 fu la Rai con lo storico programma Più sani, più belli) Colonna ha servito, prima della coppia di sposi, la Regina d'Inghilterra Elisabetta II, Felipe de Borbon, Principe delle Asturie e pure i reali di Svezia. Scelta nel 2019 da Eva Grimaldi e Imma Battaglia per le loro nozze, la struttura, si legge sul sito, ospita riti civili «sia all'esterno, nel parco», che all'interno. Il ricevimento di Matano e Mannino si dovrebbe svolgere nel pomeriggio: a disposizione degli ospiti ci sarà anche una piscina con acqua termale e un centro benessere, oltre alla disponibilità di stanze dove potersi fermare per la notte.

LA MADRINA Ad officiare il rito non sarà una persona qualunque ma il volto della domenica di Rai 1 Mara Venier, amica stretta di Matano e prima a ricevere le confidenze sentimentali del conduttore, che ieri ha pubblicato sui social un suo scatto avvolta dalla fascia tricolore che indosserà il giorno delle nozze: «Prove generali», ha scritto in un post su Instagram, cui Matano ha risposto dopo poco con un cuoricino.

Con loro, ieri a Labico, c'era anche Vincenzo Spadafora, ex ministro per le politiche giovanili e lo sport nel governo Conte II, che a novembre fu protagonista da Fabio Fazio di un commosso coming out in diretta («Sono cattolico, la mia fede non è in contraddizione con la mia vita») e che per un periodo fu erroneamente indicato, nelle cronache rosa, come il misterioso compagno del conduttore. In diretta tv, del resto, era arrivato anche il coming out dello stesso Matano, che a La vita in diretta, dopo l'affossamento del ddl Zan, aveva parlato del bullismo subito da ragazzo a causa dell'omofobia dei compagni: «Quando ero adolescente è successo anche a me, l'ho provato sulla mia pelle».

Poco dopo era arrivato l'annuncio, in un'intervista, dell'intenzione di sposarsi: «Desideriamo tanto farlo. Quando prenderemo la decisione lo annunceremo e condivideremo la nostra felicità con tutti». Il nome del futuro marito del conduttore, Riccardo Mannino, è emerso con certezza solo ieri, con la pubblicazione di alcuni scatti rubati ai due uomini, che immortalano la coppia nell'ultimo weekend da single, per le strade di Roma, con Matano trincerato dietro agli occhiali da sole e al cappellino, e Mannino in camicia azzurra e pantaloni di lino.

Al suo fianco da anni, fin dai tempi in cui Matano conduceva il TG1 (2007-2019), Mannino - avvocato cassazionista - è di cinque anni più grande di lui, e con il futuro sposo condivide la passione per la legge (anche Matano si è laureato in giurisprudenza), oltre che l'amore per la discrezione con cui la coppia ha vissuto fino ad oggi la relazione: «Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all'improvviso - ha detto Matano - È una scelta d'amore e di vita».

Massimo riserbo su invitati e numero (ma si parla di una lista da 400 nomi): tra i nomi circolati quello di Claudio Santamaria e la compagna Francesca Barra, il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Raoul Bova e Rocio Morales, il direttore intrattenimento prime time Rai Stefano Coletta e numerosi colleghi di Matano in Rai, nessuno dei quali potrà - per espressa richiesta degli sposi - fotografare l'evento.

