LA MATEMATICA ARRAPA? – BARBARA COSTA: “SU PORNHUB, CI STA UNO CHE NON SI SPOGLIA MAI. NÉ ORGASMA, NÉ LECCA, NÉ SCOPA. È UN UOMO, HA 34 ANNI E SI FA CHIAMARE CHANGHSU - QUESTO FENOMENO SUL SITO HOT INSEGNA MATEMATICA ED È UN GRAN FURBACCHIONE: NON STA SU PORNHUB PERCHÉ NEL SUO INTIMO SPERA IN UN INGRESSO NEL PORNO, MA PER…” - VIDEO

VIDEO:

https://bit.ly/3nrA15n

https://bit.ly/3pColiR

https://bit.ly/3me3fVO

Barbara Costa per Dagospia

pornhub changhsu math lessons

Su Pornhub, ci sta uno che non si spoglia mai. Né orgasma, né lecca, né emette sperma, né sc*pa. È un uomo, ha 34 anni, e fa soltanto l’orale. Fa orali giochi di numeri. Questo fenomeno qui, questa "stella nascente del porno", si fa chiamare Changhsu, è nato e vive a Taiwan, e da un anno carica su Pornhub quello che fa per lavoro: insegnare matematica.

pornhub changhsu math lessons 3

E lo fa serio e compitamente vestito, con competenza davanti a una lavagna, come una classica lezione in Dad. Con la differenza che lo fa su Pornhub, al profilo verificato Changhsumath666, e i suoi video hanno raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni, che salgono e salgono, alcuni diventando virali. Changhsu insegna in mandarino, ed è un gran furbacchione: lui non sta su Pornhub perché nel suo intimo spera in un ingresso nel porno, o perché freme a che qualcuna tra le pornostar del sito lo noti e lo inviti a un caldo incontro a due, macché: lui ha scelto Pornhub per soldi.

pornhub changhsu math lessons 2

Changhsu, laureato e con master, insegna nelle scuole da 15 anni e, dallo scoppio della pandemia, ha intensificato la sua presenza online con video di matematica postati alcuni gratis su YouTube, altri, specialistici e avanzati, scaricabili a pagamento. Changhsu, con le sue video lezioni da 50 minuti, dai titoli tecnici, è sbarcato su Pornhub contando sulla stratosferica massa di persone che su Pornhub sostano ogni giorno (oltre 100 milioni di utenti, e da tutto il mondo): se con i suoi corsi online Changhsu finora ha detto di guadagnare 250.000 dollari USA l’anno, coi quali paga se stesso e lo stipendio ai suoi assistenti, lui auspica di aumentare il reddito con la pubblicità che la presenza sul principale sito di video porno garantisce, anche tramite il social-passaparola.

changhsu pornhub

Tuttavia, contattato da "Mel Magazine", lo stesso Changhsu si dimostra un tipo coi piedi per terra, e sa benissimo che “il 60 per cento degli utenti Pornhub che clicca su un mio video lo fa per curiosità”, ritirandosi dopo pochi minuti, appena scopre che nessuna f*ga, nessun intreccio sessuale, sono in vista. Lui guadagna in notorietà e giustamente usufruisce della libertà che Pornhub assicura a chi entra a far parte della sua comunità. Changhsu vorrebbe entrare anche su altri siti porno concorrenti di Pornhub, e ci ha provato, ma dice che quanto propone nei suoi video “non è accettato”.

changhsu math pornhub

Come ogni altra pornostar presente su Pornhub, sia amatoriale che professionale, anche Changhsu ha il suo profilo verificato, coi suoi dati personali (è alto 170 cm, e pesa 95 kg), e sentimentali (eterosessuale, non è single). E come ogni altra pornostar, riceve i commenti degli utenti Pornhub sotto i video che carica (che al momento sono 226). Se c’è chi lo ringrazia perché, tra una s*ga e l’altra, è riuscito a sfangare un esame universitario grazie a lui, e chi lo incita e lo sprona a continuare pur se di quanto lui spiega gli interessa e ci capisce zero, a sorpresa sono pochi coloro che disapprovano quanto lui mette in mostra. La comunità di Reddit da mesi si è accorta di Changhsu, chiedendosi cosa diavolo ci facesse questo tipo con gli occhiali e vestito quasi sempre di grigio, a spiegare equazioni e calcolo su un sito porno: “Perché capire la matematica arrapa”, “è materia ‘dura’”, “è una sudata”, sono le risposte che i più si sono dati.

changhsu math pornhub 8

Che su Pornhub, oltre al porno, si trovi di tutto è tutto fuorché un modo di dire: sebbene dopo le grandi pulizie imposte dalla denuncia del "New York Times" il monitoraggio sia cambiato, su Pornhub, fino a qualche tempo fa, a ben cercare trovavi i discorsi dei dittatori, di Hitler e di Mussolini, ma pure quello di Giuseppe Conte premier, in Parlamento contro Matteo Salvini, e concerti di pop e rock star (uno dei Metallica ha fatto il boom di views), e tanti altri video, di ogni genere, che col sesso nulla c’entrano.

changhsu math pornhub 6

E però v’è stato chi su Pornhub ha abbinato vere lezioni di sesso al porno, e sto parlando di lezioni pratiche, e severe: "Nina Hartley Old School", sono una serie di video ancora su Pornhub con la veterana old pornstar Nina Hartley, e sono tutte lezioni dedicate al sesso degli anziani: se la grande Nina insegnava le posizioni migliori per farlo a nullo rischio sciatica, da seria professoressa indicava ai suoi studenti "in età" a proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili, le quali non spariscono né sono meno pericolose con l’avanzare degli anni. Pornhub permetteva di scaricare gratis queste lezioni a chi viveva in una casa di riposo, e lo stesso Pornhub sottolinea il successo che hanno riscosso.

changhsu math pornhub 5 changhsu math pornhub 2 changhsu math pornhub 7 pornhub changhsu math lessons 1 changhsu math pornhub 3 changhsu math pornhub 4 changhsu profilo pornhub