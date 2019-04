DAI MATRIMONI AL FUNERALE - TROVATA SENZA VITA NEL SUO APPARTAMENTO A VENEZIA IL GIORNO DI PASQUA ELEONORA RIODA LA 37ENNE ORGANIZZATRICE DEI MATRIMONI ED EVENTI VIP IN LAGUNA - TRA I SUOI CLIENTI TOM CRUSE, ROBERT DE NIRO, STEVEN SPIELBERG - FU LEI LA REGISTA DEL MATRIMONIO ULTRASOCIAL TRA MORATA E LA CAMPELLO

Eleonora Biral per "corrieredelveneto.corriere.it"

Tom Cruise, Denzel Washington, Angelina Jolie. E, ancora, Tom Hanks e Robert De Niro, Steven Spielberg, Will Smith, Ben Stiller. E’ lungo l’elenco delle star delle quali si era occupata per organizzare loro eventi, feste, compleanni, matrimoni anche. Era giovane ma la sua gavetta era già stata lunga e alla passione per il lavoro univa la passione per la città, che conosceva palmo a palmo.

Eleonora Rioda, 37 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento il giorno di Pasqua. Nonostante l’intervento di un’ambulanza e dei carabinieri, non è stato possibile salvarla.

La giovane imprenditrice, la cui famiglia vive alla Giudecca, ultimamente aveva avuto dei problemi di salute: proprio per questo, scontrandosi con la dura realtà del suo stato di salute, avrebbe scelto, nel giorno di Pasqua, di uscire per sempre dalla vita, lasciando ai familiari un biglietto con le ragioni del suo gesto.

Agenzia nota

Eleonora Rioda era molto conosciuta grazie all’agenzia che aveva fondato nel 2009, «Venice First», una delle prime in città ad occuparsi di eventi di lusso. Nonostante la sua riservatezza quando lavorava, due anni fa era balzata agli «onori» delle cronache mondane di mezzo mondo per aver organizzato il matrimonio di una coppia molto social come Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata: nozze in Basilica del Redentore, festa con familiari e amici al JW Marriot Venice, l’isola delle rose, con gli occhi di 10 milioni di follower addosso.

Intelligente, elegante, attenta, sensibile, visionaria: così la descrive chi la conosceva e soprattutto chi aveva avuto l’opportunità di lavorare con lei nell’organizzazione di eventi. Eleonora era una donna che aveva sudato per ottenere tutto ciò che aveva. Come tanti, aveva iniziato la sua carriera «dal basso».

La carriera

Aveva cominciato facendo la tour operator di lusso per «Abercrombie & Kent» e qui aveva scoperto una grande passione per l’organizzazione, la pianificazione degli eventi e la cura dei dettagli. Aspetto, questo, che l’ha sempre contraddistinta. Successivamente, la decisione di trasferirsi in Olanda, dove aveva lavorato come account manager per «Dmc».

Dopo un periodo trascorso all’estero, Eleonora aveva sentito la mancanza del suo paese d’origine e aveva deciso di tornare in Italia, nella sua Venezia. Una città speciale, che aveva sempre portato nel cuore e che fin da giovanissima aveva conosciuto, studiato, fino a scoprirne gli scorci più nascosti e più esclusivi che negli anni sono diventati i luoghi in cui portare i suoi clienti per organizzare i loro eventi. Era ripartita facendo l’accompagnatrice a fianco delle guide turistiche,ma passo dopo passo era nata l’idea di una società come diceva lei.

Ed era nata «Venice First», con l’ufficio a San Trovaso, che collaborava nell’organizzazione degli eventi con l’hotel Cipriani, Il Marriot hotel, l’Aman resort e in generale con tutti i protagonisti del turismo di lusso e della cultura. Anche in queste settimane era stata instancabile per l’arrivo della Biennale Arte. Il tam tam sulla sua morte ieri ha lasciato addolorati tantissimi colleghi che ora stanno raccogliendo ricordi e pensieri e aneddoti da donare alla mamma che vive ancora alla Giudecca.

