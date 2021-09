MATRIMONI A MISURA D'OMO - DAL PRIMO GENNAIO 2022 IN SVIZZERA LE COPPIE DELLO STESSO SESSO POTRANNO SPOSARSI - IERI INFATTI E' STATO APPROVATO IL REFERENDUM SULLE NOZZE GAY CHE MODIFICA IL CODICE CIVILE ELVETICO - IN TUTTI E 26 I CANTONI, ANCHE NEI PIU' CONSERVATORI, E' PASSATO IL "Sì" - LA NUOVA LEGGE CONSENTIRA' AGLI OMOSESSUALI DI ADOTTARE CONGIUNTAMENTE UN BAMBINO E, PER LE DONNE...

Da "la Stampa"

Dal primo gennaio del 2022 in Svizzera le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi: ieri è stato approvato con il 64,1 per cento dei «sì» il referendum sulle nozze gay che modifica il Codice civile elvetico. A dire sì sono stati tutti e 26 i cantoni, anche i più conservatori: in Ticino, ad esempio, i «sì» sono stati quasi il 53 per cento.

Per la ministra della Giustizia Karin-Keller Sutter «è un passo importante», mentre per la socialista Olga Baranova, direttrice della campagna per «il Matrimonio per tutti», il «sì» «è un chiaro messaggio alla comunità omosessuale: il loro amore è altrettanto prezioso di quello delle coppie eterosessuali e sono genitori altrettanto buoni».

Infatti, il punto più dibattuto in queste settimane ha riguardato proprio la genitorialità delle famiglie arcobaleno: la nuova legge consentirà di adottare congiuntamente un bimbo mentre, per le coppie di donne, sarà possibile accedere alla donazione di sperma. Restano ancora vietate dalla legge le donazioni anonime di liquido seminale così come il ricorso alla maternità surrogata. In più, sarà agevolata la naturalizzazione per le coppie in cui c'è un componente straniero.

Come c'era da attendersi, la possibilità di avere bambini per le coppie arcobaleno ha trovato la dura opposizione della destra conservatrice. La deputata Monika Rüegger dell'Unione democratica di centro ha parlato di un «giorno nero per i bambini che ora non avranno più diritto a crescere con un padre e una madre».

