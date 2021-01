Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Quando lo scorso dicembre Emma Portner ha espresso via social tutta la sua ammirazione nei confronti di Elliot Page per aver rivelato al mondo di essere trans, in realtà la ballerina e l’attore di Juno erano separati da mesi e oggi è arrivata la notizia del loro divorzio, dopo tre anni di matrimonio.

«Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate – si legge infatti in un comunicato congiunto della coppia –. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici».

Come riporta il sito TMZ, è stato il 33enne Page a presentare alla corte di Manhattan la richiesta di scioglimento del matrimonio, celebrato in segreto a gennaio del 2018 e annunciato con un post su Instagram dallo stesso attore, che nel 2014 aveva fatto il primo coming out. Originaria di Ottawa, in Canada, la 26enne Portner non è solo un’apprezzata ballerina (deve la sua popolarità ai video di Justin Bieber), ma è anche coreografa e insegna al Broadway Dance Center di New York.

