PRONTO “GIUSEPPI”? C’È UN SILURO PER TE! – LA TELEFONATA DI DRAGHI A CONTE CON CUI GLI COMUNICAVA LA CACCIATA DI VECCHIONE SI È TRASFORMATA IN UNO PSICODRAMMA PER L'AVVOCATO DI PADRE PIO CHE HA USATO TONI COSI' ACCESI DA FAR DANZARE IL CIUFFO TINTO: “QUESTA PROPRIO NON ME LA DOVEVI FARE. È DAVVERO UN COLPO BASSO” – MA MENTRE CONTE ALZAVA SEMPRE PIÙ LA VOCE, SUPERMARIO MANTENEVA IL SUO APLOMB: “NON POTEVO PIÙ ASPETTARE. LA SITUAZIONE È DIVENTATA INSOSTENIBILE, SONO SOMMERSO DALLE PROTESTE…”