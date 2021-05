12 mag 2021 17:43

UN MATRIMONIO SALTATO IN QUATTRO E QUATTR’OTTO - IN INDIA UNA SPOSA HA LASCIATO SULL'ALTARE IL FUTURO MARITO PERCHÉ NON SAPEVA LA TABELLINA DEL 2: "HA MENTITO SUI TITOLI DI STUDIO, POTREBBE NON ESSERE NEMMENO ANDATO A SCUOLA. SIAMO STATI IMBROGLIATI" - LE NOZZE ERANO COMBINATE E LE FAMIGLIE HANNO TROVATO UN ACCORDO PER LA RESTITUZIONE DI REGALI E GIOIELLI SCAMBIATI FIN LÌ DALLA COPPIA...