28 ott 2022 18:49

LA MATTANZA NELLE CARCERI ITALIANE – UN DETENUTO AFRICANO DI 22 ANNI SI È TOLTO LA VITA IMPICCANDOSI NELLA SUA CELLA DEL CARCERE “LORUSSO E CUTUGNO” DI TORINO – ERA STATO ARRESTATO DUE GIORNI FA PER IL FURTO DI UN PAIO DI CUFFIETTE BLUETOOTH IN UN CENTRO COMMERCIALE ED ERA IN ATTESA DELL’UDIENZA DI CONVALIDA – SI TRATTA DEL 72ESIMO CASO DI SUICIDIO IN CARCERE IN ITALIA DALL’INIZIO DELL’ANNO...