1-INCIDENTE A MILANO, TRAVOLTA E TRASCINATA DA UN CAMION AMSA: MORTA

Estratto dell'articolo di Alessandro Gemme, Carmine Ranieri Guarino, Marianna Gulli per www.milanotoday.it

Prima l'impatto col camion, poi la corsa in ospedale. Ma è stato tutto inutile. Una donna di 75 anni è morta dopo essere stata travolta e trascinata da un camion dell'Amsa in via Trasimeno a Milano (Quartiere Adriano) nella mattinata di lunedì 18 settembre.

Tutto è successo un attimo prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale. Il camion si è fermato all'altezza del civico 8, ma i segni dei ghisa sull'asfalto arrivano quasi fino all'incrocio tra via Trasimeno e via San Mamete, quindi non è escluso che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali all'inizio della strada.

Più nel dettaglio l'anziana sarebbe stata "agganciata" dalla parte posteriore del mezzo pesante che successivamente l'ha trascinata per quasi 80 metri, fino all'altezza del civico 8, dove è stata soccorsa dai sanitari del 118. […]

2-MILANO, 28ENNE TRAVOLTO E UCCISO NELLA NOTTE. DOPO DIVERSE ORE, SI È COSTITUITO IL CONDUCENTE: «L’HO INVESTITO IO»

Estratto da www.open.online

Un ragazzo di 28 anni è morto sabato notte a Milano, dopo essere stato travolto da un’auto. Il conducente è fuggito dopo l’incidente, senza prestare soccorso. Il fatto è avvenuto poco dopo le 4, in viale Jenner, quando la vittima era appena uscita dalla discoteca Alcatraz. Diverse ore più tardi, l’autore dell’omicidio si è costituito. L’uomo, presentatosi in caserma, ha confessato ai carabinieri: «L’ho investito io». Forse nel tentativo di crearsi un alibi, l’automobilista di 30 anni si era già recato in giornata dalle forze dell’ordine, ma per denunciare il presunto furto della sua auto. [...]

3-OGNI GIORNO SULLE STRADE DI MILANO AVVENGONO TRENTA INCIDENTI CON 25 FERITI. IN MEDIA QUASI 4 MORTI AL MESE

Estratto dell'articolo di Rosario Di Raimondo per "La Repubblica"

Ogni giorno trenta incidenti e venticinque feriti. Ogni mese, in media quasi quattro morti. A Natale e in estate, in macchina e in moto, in bicicletta o a piedi. Come Karl, travolto mentre passeggiava con mamma e papà. Nel 2022, i soccorsi sono intervenuti più di diecimila volte lungo le strade di Milano: sette volte su dieci, qualcuno si era fatto male. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente e – almeno per quanto riguarda le vittime – tornati a livelli pre Covid. Il 2023 non sembra migliore.

