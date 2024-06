IL MATTINO HA L’ORGASMO IN BOCCA – SECONDO UNA RICERCA INGLESE, IL SESSO MIGLIORE È QUELLO FATTO APPENA SVEGLI – IL MOMENTO PIÙ ECCITANTE PER UNA SANA SCOPATA SAREBBE INTORNO ALLE 7.30 DI MATTINA: UN ORARIO SCELTO DA UNA PERSONA SU QUATTRO TRA LE MILLE INTERVISTATE - IN TOTALE, DUE TERZI PREFERISCONO FARE SESSO DI MATTINA. SOLO IL 33% HA DICHIARATO DI PREDILIGERE LA NOTTE…

È sicuramente un modo rinvigorente per iniziare la giornata e scrollarsi di dosso la sonnolenza. Secondo una nuova ricerca condotta nel Regno Unito, il sesso mattutino potrebbe anche essere più soddisfacente di quello fatto in qualsiasi altro momento della giornata.

Vale la pena di puntare la sveglia, perché pare che il momento più eccitante per la passione sia alle 7.30 del mattino. I risultati sono stati ottenuti da 500 uomini e 500 donne, per lo più con relazioni a lungo termine, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ai quali è stato chiesto di registrare le ore in cui hanno fatto sesso nel corso di sei settimane. In ogni occasione, hanno dato un voto di 10 al loro piacere dell'atto.

L'ora più soddisfacente per fare sesso, scelta da quasi una persona su quattro, è stata le 7.30 del mattino. Complessivamente, due terzi delle persone hanno scelto come momento più soddisfacente il sesso mattutino, tra le 7 e le 10.30 del mattino. Solo il 33% ha dichiarato di aver fatto sesso di notte, con il 16% che ha scelto come orario migliore le 21.00, il 15% che ha preferito le 22.00 e solo il 2% le 23.00. I risultati, ottenuti dal marchio di CBD Naturecan, fanno seguito all'evidenza che gli uomini, più inclini ad essere nottambuli, tendono a preferire il sesso mattutino.

Poiché il sesso rilascia endorfine, è stato suggerito come un modo per iniziare la giornata di buon umore. Il secondo momento più soddisfacente per fare sesso, secondo il nuovo sondaggio, è alle 8 del mattino, cioè prima che la maggior parte delle persone che lavorano da casa si alzino per iniziare la giornata. Per i genitori con bambini a casa, può essere anche una buona fascia oraria nel fine settimana.

