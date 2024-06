IL MATTONCINO VALE PIÙ DEL MATTONE! - I LEGO SONO FINITI NEL MIRINI DELLE BANDE DI LADRI, CHE FANNO RAZZIA DEI SET PIÙ PREZIOSI PER POI RIVENDERLI NEL MERCATO NERO - LE COLLEZIONI A TEMA, COME QUELLE SU "STAR WARS" O "IL SIGNORE DEGLI ANELLI" HANNO UN VALORE CHE PUÒ LIEVITARE NEL TEMPO, ARRIVANDO A COSTARE DIVERSE MIGLIAIA DI EURO - DIVERSI FURTI SONO STATI SEGNALATI IN TUTTO IL MONDO: IN AMERICA, DUE PERSONE SONO ARRESTATE DOPO AVER SVALIGIATO UN NEGOZIO DI LEGO, MENTRE IN FRANCIA...

LEGO

Estratto dell'articolo di Guido Olimpio per il "Corriere della Sera"

Lei, 39 anni. Lui, 71 anni. Una strana coppia di ladri per un furto che a prima vista può sembrare insolito e che invece rischia di diventare una tendenza. Sì, perché lei, Bianca, ha svaligiato un negozio di Lego e lui, Richard, ha nascosto il bottino. Per poco perché la polizia li ha beccati. Teatro della storia di nera l’area di Los Angeles. […]

LEGO

In realtà ai soliti ignoti non interessano i pezzi «sciolti» ma i set più pregiati, quelli che rappresentano monumenti, film come Guerre stellari , il Signore degli Anelli e ogni tipo di avventura. […] Una volta trafugate le costruzioni vengono sistemate in garage e case, successivamente sono «offerti» online grazie ad una sorta di mercato nero piuttosto florido: una scatola che nel negozio costa 150 dollari può arrivare a cifre che oscillano tra i 1.000 e i 4.000 dollari.

Dipende dalla domanda, da quante confezioni siano disponibili (spesso alcuni «soggetti» sono prodotti in serie limitate), dall’interesse degli acquirenti. Che, comunque, a sentire le testimonianze non sarebbero pochi. […]

LEGO

Già nel periodo 2019-2021 c’erano stati numerosi episodi in Francia, con malviventi arrivati dall’Europa dell’Est. […] A Lippstadt, cittadina tedesca della Renania, hanno perfino aperto un varco in un muro per poter arrivare agli scaffali dove erano allineate un centinaio di scatole mentre gli agenti del Kent, in Gran Bretagna, hanno intercettato nel marzo di due anni fa un’auto con numerosi esemplari di costruzioni. […]

LEGO

Secondo alcuni esperti la popolarità del Lego ha avuto un rilancio durante la pandemia attirando non più solo i bambini ma anche adulti ai quali si sarebbero aggiunti dei collezionisti. E il fenomeno criminoso ha preso piede negli Stati Uniti: diverse le segnalazioni di «scorrerie» a Filadelfia, Green Bay, Las Vegas, alcune località della California e in precedenza mall specializzati attorno a Phoenix (Arizona). […]

OMINI DELLA LEGO

Non meno sorprendente la scoperta della Narcotici australiana. Durante due raid contro altrettanti network coinvolti nella produzione di metanfetamine hanno sequestrato dozzine di set preziosi di Lego, alcuni ormai fuori commercio, merce valutata in centinaia di migliaia di euro in mano ai trafficanti. Probabile che anche loro volessero fare affari usando i mattoncini.

