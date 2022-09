22 set 2022 17:23

MAXI SEQUESTRO A UN AUTONOLEGGIO DI ROMA CHE AFFITTAVA AUTO DI LUSSO IMMATRICOLATE ALL'ESTERO A PERSONE APPARTENENTI ALLA CRIMINALITÀ PER SFUGGIRE AI CONTROLLI - LA SOCIETÀ È LA STESSA CHE NOLEGGIO' L'AUTO SU CUI SI E' SCHIANTATO NICHOLAS ORSUS BRISCHETTO, IL 21ENNE DI ORIGINI SINTI MORTO IN DIRETTA TIK TOK MENTRE GUIDAVA A 300 CHILOMETRI ORARI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE - UNO DEI TITOLARI DELL’AUTONOLEGGIO FECE REALIZZARE IL MURALE (POI RIMOSSO) PER OMAGGIARE BRISCHETTO DOPO LA SUA MORTE…