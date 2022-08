Da www.lastampa.it

Bottigliate, pugni, calci e colpi inferti con qualsiasi oggetto capitato a tiro. Una mega rissa è esplosa e degenerata la notte di ferragosto ad Acciaroli, in provincia di Salerno. A darne notizia con un video condiviso sui social è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Tanti i presenti costretti alla fuga dalla degenerazione della rissa e scene di panico diffuso con gli organizzatori incapaci di riportare la situazione alla normalità". Nel video, che raccoglie più clip, si vede in modo confuso il crescere della rissa che ha visto coinvolti non solo i più giovani.

