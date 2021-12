MC-CORNA, BUGIE E NEOPURITANESIMO – MICHELE SERRA: "UN EX BOSS DI MCDONALD'S DEVE RESTITUIRE PIÙ DI 100 MILIONI DI LIQUIDAZIONE PER AVER MENTITO SU UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE (CONSENSUALE) CON UNA DIPENDENTE - LA SOLA IDEA CHE UN'AZIENDA POSSA FICCARE IL NASO NELLA VITA PRIVATA DI UN DIPENDENTE MI SEMBRA UNA VIOLAZIONE GRAVISSIMA. IL SOLO ASPETTO CHE MI PARE ETICAMENTE CENSURABILE, NELLA VICENDA, SONO I…"

Michele Serra per "la Repubblica"

Un ex boss di McDonald's deve restituire più di cento milioni di liquidazione perché ha avuto una relazione extraconiugale (consensuale) con una dipendente, e lo ha taciuto all'azienda. Probabilmente, anzi sicuramente, sono un uomo d'altri tempi, perché troppe cose, in questa notizia, mi paiono strabilianti.

La più evidente è l'orribile moralismo, segno ulteriore della restaurazione puritana in atto negli Stati Uniti. La sola idea che un'azienda possa ficcare il naso nella vita privata di un dipendente mi sembra una violazione gravissima. Si risponde del proprio lavoro e si risponde della propria condotta civile. Se si lavora male, o si commettono reati, un datore di lavoro ha tutto il diritto di dire: grazie, si accomodi alla porta.

L'adulterio è forse un reato? E della propria vita sessuale si deve rispondere all'azienda? Nella mia testa, la risposta a entrambe le domande è un ferreo no. Ma se in America si moltiplicano i casi di dipendenti che si dimettono, o vengono cacciati, o fanno ridicoli autodafé in ragione della loro condotta sessuale, significa che le aziende si sentono pienamente autorizzate a giudicare e sanzionare la vita privata dei loro dipendenti.

Che poi l'imputazione formale a carico di quel signore sia "avere mentito all'azienda" è un'ulteriore ipocrisia e un ulteriore sopruso: se ha mentito all'azienda sulla sua vita privata, ha fatto benissimo. Si è difeso da una intromissione insopportabile. Infine: il solo aspetto che mi pare eticamente censurabile, nella vicenda, sono i cento milioni di dollari di liquidazione. Ulteriore segno che sono un uomo d'altri tempi.

