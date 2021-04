20 apr 2021 10:30

MCCONAUGHEY COME SCHWARZENEGGER? - L'ATTORE PREMIO OSCAR E' IN TESTA AI SONDAGGI DEI GRADIMENTO COME NUOVO GOVERNATORE DEL TEXAS (HA PIU' CONSENSI DI GREG ABBOTT, ORA IN CARICA) - SEBBENE MCCONAUGHEY NON SIA SCESO UFFICIALMENTE IN CAMPO, TRA I DEMOCRATICI IL CONSENSO E' ALLE STELLE: 66% - DA TRUMP A SCHWARZENEGGER FINO A REAGAN, LA STORIA AMERICANA E’ PIENA DI EX STELLE DEL CINEMA CHE SI CIMENTANO CON LA POLITICA... - VIDEO