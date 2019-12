ME LA DAI? (LA BENEFICENZA) – L’AIRC SNOBBA LE DONAZIONI DI “DON ALEMANNO”, IL VIGNETTISTA CREATORE DI JENUS? NO PROBLEM, C'È "ESCORT ADVISOR"! - IL FUMETTISTA HA REALIZZATO UN CALENDARIO PER RACCOGLIERE FONDI PER LA LOTTA AL CANCRO AL SENO, MA L’ASSOCIAZIONE HA NEGATO IL PATROCINIO PERCHÉ FA "SATIRA RELIGIOSA" - E IL SITO DI RECENSIONI DI ESCORT HA DECISO DI ACQUISTARE 200 CALENDARI DA REGALARE A…

Comunicato stampa

alessandro mereu don alemanno 1

L’ipocrisia colpisce anche la beneficenza, ma Escort Advisor non ci sta. Negli ultimi giorni, intorno a quello che doveva essere un gesto solidale, si e acceso un focolaio di polemica. Piu fondazioni di importanza nazionale, pilastri sulla ricerca nella lotta a patologie cancerogene, hanno deciso di non accettare i proventi raccolti attraverso l’iniziativa di uno dei maggiori fumettisti satirici italiani.

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha deciso di non rimanere indifferente di fronte ad una vera e propria dimostrazione di ipocrisia, che in questo caso va a discapito della ricerca sul cancro.

jenus ringrazia escort advisor

Don Alemanno, il cui vero nome e Alessandro Mereu, e il creatore del fumetto satirico Jenus (su Facebook le due pagine che gestisce contano rispettivamente 26.978 e 437.812 followers, mentre 22.800 su Instagram) e con l’aiuto dell’editore veronese Corrado Polini ha creato un calendario con foto di modelle e cosplayer intitolato #Corpusdominae2020, il cui ricavato sara destinato alla lotta contro il cancro al seno.

il calendario di jenus per raccogliere fondi per la lotta al cancro

Sono state contattate diverse associazioni per destinare la donazione, ricevendo risposte negative, non solo per il patrocinio, ma proprio nella volonta di ricevere pubblicamente la somma di denaro raccolta: la proposta e stata declinata da ben due fondazioni differenti. Alla fine si procedera comunque con una donazione libera ad una terza associazione: l’intero importo raccolto sara donato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt).

il calendario di jenus per raccogliere fondi per la lotta al cancro 1 LA PUBBLICITA DEL SITO ESCORT ADVISOR

Escort Advisor ha deciso di sostenere l’iniziativa di Don Alemanno. Non sono stati specificati i motivi di questa scelta da parte delle fondazioni, ma la vicenda ha fatto riflettere anche il fondatore di Escort Advisor, Mike Morra:

alessandro mereu don alemanno

Non dovrebbero esserci motivazioni ideologiche o di immagine che portino all’impossibilita di accettare donazioni quando si parla di fare beneficenza, in un momento in cui i fondi pubblici vengono continuamente tagliati anche sulla ricerca riguardo patologie gravi.

A maggior ragione quando si deve aiutare a finanziare la lotta alle malattie che sono uno dei veri problemi della nostra societa, come il cancro al seno per le donne, a cui questa raccolta e rivolta e a cui teniamo percio particolarmente.

pillole di jenus 3

La sicurezza e la prevenzione, come la trasparenza, sono i valori fondamentali a cui la nostra azienda si ispira. Ecco perche abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa di Don Alemanno, di cui stimo personalmente il lavoro artistico, acquistando 200 calendari da utilizzare come regalo aziendale per i nostri dipendenti, investitori, fornitori e partner.

Spesso la gente comune, lo Stato stesso, i partiti chiedono alle escort di pagare le tasse nonostante non siano tutelate in alcun modo. Su questo noi non possiamo fare nulla, ma

possiamo renderci partecipi della societa civile in questo senso: restituendo parte dei nostri introiti attraverso donazioni utili poi anche alle escort stesse, come in questo caso legato alla prevenzione.

il calendario di jenus per raccogliere fondi per la lotta al cancro 2

Non e giusto che a causa dell’ipocrisia o della paura della possibilita di perdere donatori “piu tradizionali” le fondazioni siano costrette a rinunciare a ulteriori entrate da destinare alla ricerca.

LA PUBBLICITA DEL SITO ESCORT ADVISOR

Che cosa e piu importante? Mantenere l’apparenza di promuovere solo attivita socialmente accettate o non controverse oppure nel caso di iniziative come quella citata accettare un gesto di solidarieta vero e che potrebbe portare alla raccolta di somme di denaro utili al bene comune e addirittura al salvare vite? Dispiace che anche in questo caso abbia vinto evidentemente l’ipocrisia.

pillole di jenus 1 pillole di jenus 6 escort advisor napoli 1 escort advisor napoli 2 black friday, tutto in sconto ma non il sesso escort advisor napoli le province italiane per prezzo medio delle escort pillole di jenus pillole di jenus pillole di jenus 5 pillole di jenus 4 alessandro mereu don alemanno