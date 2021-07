27 lug 2021 10:41

MEDICI CON LA FONDINA - NON SOLO LUCA BERNARDO, ANCHE PIERPAOLO SILERI HA LA PISTOLA! - IL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO HA CONFESSATO A "IN ONDA" DI AVERE UN’ARMA, DA ANNI, A CAUSA DELLA SUA PROFESSIONE DI MEDICO, PER LE MINACCE RICEVUTE - LA PISTOLA DOV’È? IL SOTTOSEGRETARIO HA DETTO CHE È CHIUSA IN CASSAFORTE, E CHE NON SI RICORDA PIÙ COME SI APRE…