24 mag 2022 12:05

IL MEDICO DI AMBER HEARD SBUGIARDA JOHNNY DEPP - L'ATTORE NON PUÒ ESSERSI TRANCIATO IL DITO PERCHÉ LA HEARD GLI HA SCAGLIATO CONTRO UNA BOTTIGLIA DI VODKA, COME SOSTIENE LUI: LE FERITE NON SONO COMPATIBILI CON QUESTO TIPO DI INCIDENTE – UN ESPERTO DI DROGHE E COMPORTAMENTI SESSUALI HA FATTO UN BEL RITRATTINO DI DEPP: ABUSAVA DI STUPEFACENTI E QUESTO POTREBBE AVERLO SPINTO AD AVERE ATTEGGIAMENTI VIOLENTI – DOMANI L'ATTENZIONE SARA' TUTTA PER LA TESTIMONIANZA DI KATE MOSS, EX DI DEPP: COSA RACCONTERÀ SUL SUO CONTO?