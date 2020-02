MEDIOEVO AFGHANO – UN FILMATO ORRIBILE MOSTRA LA LAPIDAZIONE DI UNA DONNA AFGHANA UCCISA DA UNA FOLLA INFEROCITA AL GRIDO DI "ALLAHU AKBAR": LA VITTIMA PIANGE E SI RANNICCHIA IN UNA FOSSA MENTRE VIENE PICCHIATA FEROCEMENTE – IL PORTAVOCE DEL GOVERNO HA PUNTATO IL DITO SUI TALEBANI, ACCUSANDOLI DI PERPETRARE “ATTI DI CRUDELTÀ E ATROCITÀ IN NOME DELL’ISLAM”, MA DAL GRUPPO FONDAMENTALISTA SI GIUSTIFICANO DICENDO CHE… - VIDEO

DAGONEWS

donna lapidata in afghanistan 7

Un filmato orribile mostra la lapidazione di una donna afghana uccisa da una folla: nella clip si sente la vittima che piange mentre si rannicchia in una fossa mentre alcuni la picchiano e urlano "Allahu Akbar" e altri curiosi si accalcano per assistere all’omicidio.

Un portavoce del presidente afghano Ashraf Ghani ha puntato il dito contro i talebani, accusando il gruppo di "crudeltà e atrocità". Ma i talebani hanno subìto replicato parlando di un filmato vecchio, risalente al 2015. Una giustificazione che non è bastata agli attivisti dei diritti umani che credono che la lapidazione sia recente e stanno cercando di capire perché la donna sia stata uccisa.

donna lapidata in afghanistan 5

Laila Haidari, attivista afgana, ha detto sabato che i talebani hanno lapidato la donna "pochi giorni fa" nella provincia di Ghor: «l’atrocità della violenza e ciò che possono fare contro le donne in assenza di legge è chiaramente visibile. Dobbiamo pensare a come resistere a questo orrore».

Sediq Sediqqi, portavoce del presidente Ashraf Ghani, ha direttamente accusato i talebani di aver ucciso la donna: «Sono assolutamente scioccato e rattristato dopo aver visto un video su Twitter in cui un gruppo di talebani lapida una donna innocente. La crudeltà e l'atrocità dei talebani in nome dell'Islam è un crimine contro l'umanità».

donna lapidata in afghanistan 4

Cercando di scaricare le colpe, il portavoce talebano Zabiullah Mujahid ha affermato in risposta che il video aveva diversi anni, riferendosi alla lapidazione avvenuta nel 2015 di Rokhshana, una donna accusata di adulterio, la cui colpa era stata quella di fuggire con il fidanzato di 19 anni, rifiutando l’uomo a cui era stata promessa.

donna lapidata in afghanistan 3

Sebbene la lapidazione sia illegale ai sensi della costituzione afgana, è vista come una punizione legittima secondo i talebani. Quando i talebani erano al governo in Afganistan dal 1996 al 2001, le adultere venivano lapidate o uccise.

donna lapidata in afghanistan 6 donna lapidata in afghanistan 1 donna lapidata in afghanistan 2