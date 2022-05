LO SCUDETTO DEL CIAPA NO - SCONCERTI: "NELLA CORSA FINALE C'È UNA COSA CHE BALZA AGLI OCCHI: TRA LE PRIME SEI, IL MILAN È L'UNICA SQUADRA AD AVER FATTO PIÙ PUNTI DI UN ANNO FA DOPO 35 GIORNATE. MA LA CRESCITA È STATA COSTANTE: TRE ANNI FA AVEVA 59 PUNTI, 30 IN MENO DELLA JUVE PRIMA IN CLASSIFICA. OGGI SONO 77 E VALGONO IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA" - "IL MILAN È STATA UNA SQUADRA CHE CRESCE, L'INTER UNA CHE RESISTE. SONO DUE ESPERIENZE MOLTO NATURALI, QUASI DUE PARADIGMI. CHE ALLA FINE PRETENDONO SIA TIRATA IN ARIA LA VECCHIA MONETINA…"