IL MEDIORIENTE È UNA PENTOLA A PRESSIONE CHE STA PER ESPLODERE - IN ISRAELE UN PALESTINESE HA ACCOLTELLATO QUATTRO PERSONE NELLA CITTÀ DI HOLON, A SUD DI TEL AVIV –SONO MORTI UN ANZIANO DI 80 ANNI E UNA DONNA DI 66 – HAMAS SUBITO METTE IL CAPPELLO ALL’ATTENTATORE: “È UN EROE”. E NETANYHAU MINACCIA: “FAREMO I CONTI CON CHI L’HA AIUTATO” – LA FARNESINA CHIEDE A TUTTI GLI ITALIANI IN LIBANO DI LASCIARE IL PAESE: SE L’IRAN E HEZBOLLAH, COME SEMBRA, NELLE PROSSIME ORE ATTACCASSERO ISRAELE, SAREBBE GUERRA TOTALE…

ISRAELE: ATTACCO CON COLTELLO A HOLON, UCCISA UNA DONNA

(ANSA) - Una donna di 70 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite dopo essere stati aggrediti da un giovane palestinese armato di coltello a Holon, città a sud di Tel Aviv in quello che la polizia definisce "un attacco terroristico". Lo riferiscono i media israeliani. Secondo le prime informazioni, l'aggressore è stato ucciso da un agente. La polizia sta setacciando la zona alla ricerca di possibili altri sospettati coinvolti nell'attacco. I tre feriti, di cui due in gravi condizioni, sono tre uomini rispettivamente di 70, 68 e 26 anni.

L'aggressore è stato identificato come Amar Razak Kamal Odeh, della città palestinese di Salfit, in Cisgiordania, scrive il Times of Israel. In base a una prima ricostruzione, il giovane ha agito in tre punti diversi di Holon percorrendo circa 500 metri prima di essere ferito a morte da un agente di polizia.

Prima ha accoltellato un ragazzo di 26 anni mentre correva con il cane: è ricoverato in condizioni stazionarie al Wolfson Medical Center di Holon. L'aggressore è poi corso in un boschetto vicino, dove ha colpito un uomo e una donna di 70 anni. La donna è morta sul colpo mentre l'uomo, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'aggressore ha poi raggiunto una stazione di servizio dove ha accoltellato un altro uomo di 68 anni, ricoverato in gravi condizioni.

HAMAS ELOGIA L'AGGRESSORE DI HOLON, 'È UN EROE'

(ANSA) - Hamas ha elogiato l'autore dell'attacco terroristico di questa mattina a Holon, che ha ucciso due israeliani ferendone altri due. Definendo l'aggressione di Ammar Rizq Odeh contro i civili come "eroico", Hamas invita la "gioventù rivoluzionaria" in Cisgiordania e Gerusalemme Est ad aumentare gli attacchi contro gli israeliani in risposta alla guerra di Israele contro il gruppo terroristico a Gaza e il suo "governo sionista estremista".

NETANYAHU,FAREMO I CONTI CON CHI HA AIUTATO ATTENTATORE DI HOLON

(ANSA) - Il primo ministro Benyamin Netanyahu aprendo questa mattina la riunione di governo ha condannato "l'attacco terroristico a Holon vicino a Tel Aviv, dove due persone sono state uccise e altre due sono ferite". "Questa mattina si è verificato un attacco terroristico mortale a Holon - ha detto -. Faremo i conti con chiunque abbia collaborato con l'attentatore".

ATTACCO CON COLTELLO A HOLON, IL BILANCIO SALE A DUE MORTI

(ANSA) - Salgono a due le vittime dell'attacco con coltello nella città di Holon, a sud di Tel Aviv dopo che un uomo di 80 anni rimasto gravemente ferito è morto in ospedale. Lo riferisce Haaretz. Altri due feriti restano ricoverati. L'altra vittima è una donna di 66 anni morta subito dopo essere stata accoltellata dall'aggressore, un palestinese della Cisgiordania, poi ucciso dalla polizia.

BEN GVIR INVITA ISRAELIANI A PORTARE ARMI, 'SALVANO VITE'

(ANSA) - Il ministro della Sicurezza nazionale di ultradestra Itamar Ben-Gvir ha visitato la scena dell'attacco con accoltellamento a Holon, e ha invitato "tutti gli israeliani a portare armi da fuoco, salvano vite". "Abbiamo dotato i cittadini di 150.000 armi da fuoco, abbiamo creato più squadre di pronto intervento nelle comunità e stiamo lavorando anche nelle carceri per creare un deterrente", ha aggiunto Ben-Gvir.

TAJANI, GLI ITALIANI LASCINO IL LIBANO IL PRIMA POSSIBILE

(ANSA) - "Visto l'aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese ed a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile. Invitiamo altresì i turisti italiani a non recarsi in Libano". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

PARIGI AI CONNAZIONALI, VIA DAL LIBANO IL PRIMA POSSIBILE

(ANSA) - Anche il governo francese, dopo quello americano e britannico, ha chiesto ai connazionali di "lasciare il Libano il prima possibile" a causa del rischio di escalation militare in Medio Oriente. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. "In un contesto di sicurezza molto instabile, richiamiamo ancora una volta l'attenzione dei cittadini francesi, in particolare di quelli di passaggio, sul fatto che i voli commerciali diretti e con scali in Francia sono ancora disponibili, e li invitiamo a prendere subito accordi per lasciare il Libano il prima possibile", si legge nella nota.