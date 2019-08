È IL MEDITERRANEO O UN RED CARPET? – RICHARD GERE SALE A BORDO DELLA OPEN ARMS PER PORTARE RIFORNIMENTI E SOLIDARIETÀ. L'ATTORE È TRA I DONATORI DELLA ONG SPAGNOLA E DOMANI A LAMPEDUSA FARÀ UNA CONFERENZA STAMPA-SPOT CON CHEF RUBIO E I MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO – SALVINI: “SPERO CHE SI ABBRONZI. SONO FERMI DA 8 GIORNI. SAREBBERO POTUTI ANDARE A IBIZA O FORMENTERA” – VIDEO

RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS

Ormai all'ottavo giorno senza che nulla si muova per consentire lo sbarco delle 121 persone soccorse nel Mediterraneo giovedi della scorsa settimana, la Open Arms fa scendere in campo testimonial di peso per provare a sensibilizzare l'opinione pubblica. Dopo le decine di appelli video sui social, a Lampedusa insieme al fondatore di Open Arms Oscar Camps e al direttore Riccardo Gatti ci saranno l'attore Richard Gere e Chef Rubio, cuoco e fotografo, entrambi attivisti e sostenitori della missione di soccorso della Ong spagnola. L'attore americano è già salito a bordo della Open Arms, a cui ha portato rifornimenti e solidarietà.

RICCARDO GATTI, CAPITANO DI OPEN ARMS

In una conferenza stampa all'aeroporto di Lampedusa, domani, torneranno a chiedere un porto sicuro per i 121 migranti ormai allo stremo dopo il rifiuto di Italia e Malta e il disinteresse del governo spagnolo che, da Stato di bandiera, non ha neanche chiesto alla commissione europea l'avvio di una trattativa tra Stati europei per cercare quella soluzione condivisa che ha finora sempre sbloccato i salvataggi delle Ong.

matteo salvini a termoli 1

La nave, ormai a corto di acqua e viveri, pendola da otto giorni tra Lampedusa e Malta. Nelle prossime ore verra' raggiunta dall'altra imbarcazione di Open Arms, la barca a vela Astral, per un supporto. Ma già si apre un altro fronte: "Ong francese, su nave con bandiera

matteo salvini a termoli 2

norvegese, carica 80 immigrati in acque libiche. Sono pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque italiane. Al governo spagnolo abbiamo invece scritto di farsi carico dei 120 immigrati a bordo della Open Arms, Ong spagnola", avverte il ministro dell'Interno Matteo Salvini, riferendosi alla motonave Ocean Viking.

