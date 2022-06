MEDVEDEV, POSA IL FIASCO! "E SE ANCHE L'UE SPARISSE PRIMA DELL'ENTRATA DELL'UCRAINA?" – L’EX PREMIER ED EX PRESIDENTE RUSSO, CHE VIENE DESCRITTO MOLTO SENSIBILE AL BEVERAGE, TORNA AD ATTACCARE L’OCCIDENTE, STAVOLTA SULL’ADESIONE DI KIEV ALL’UE - LA RUSSIA SI SCAGLIA CONTRO IL BLOCCO DELLE MERCI IMPOSTO DALLA LITUANIA NEL SUO ENCLAVE A KALININGRAD: “VIOLA LA LEGGE INTERNAZIONALE”..

DMITRY MEDVEDEV

Da huffingtonpost.it

Medvedev: “E se anche l’Ue sparisse prima dell’entrata dell’Ucraina?” L’ex premier e ex presidente russo, nonché vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, continua con le sue minacce contro l’Europa. Anche questa volta torna farlo su Telegram, analizzando il processo di adesione dell’Ucraina. “E se anche l’Ue sparisse per allora?” si chiede Medvedev.

“Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull’altare dell’adesione all’Ue e a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici? Per non portare sfortuna…”. L’iter sarà lungo e gli ucraini saranno sotto “verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non prima”.

La Russia reagisce al blocco di Kaliningrad: “Viola la legge internazionale”. Le restrizioni imposte dalla Lituania al traffico ferroviario di merci fra l’enclave di Kaliningrad e il restante territorio russo sono “una violazione della legge internazionale”. Lo ha scritto su Telegram Konstantin Kosachev, vice presidente del Consiglio della Federazione russa, la Camera alta del Parlamento. “Come stato membro dell’Ue, la Lituania sta violando una serie di atti internazionali legalmente vincolanti”.

DMITRY MEDVEDEV

Il riferimento è alla partnership fra Unione europea e Russia, che vieta di interferire nelle rispettive reti di trasporti. Il blocco prevede infatti il bando al transito ferroviario su suolo lituano di beni soggetti alle sanzioni europee che vanno in Russia. Per il governatore di Kaliningrad, Anton Alikhanov, verrebbe colpito il 40/50% del transito totale delle merci. Da alcune settimane sulla tv russa si ripetono appelli per la costituzione di “un corridoio” fra l’enclave di Mosca e il resto del Paese, ma implicherebbe un attacco militare contro Lettonia e Lituania, due membri Ue e Nato.

PUTIN MEDVEDEV

dmitri medvedev vladimir putin OBAMA MEDVEDEV BERLUSCONI