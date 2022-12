9 dic 2022 16:28

UN MEGA-AEROSOL SALVERA’ IL PIANETA? – PER FRENARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE, BILL GATES PROPONE DI RIDURRE LE RADIAZIONI SOLARI SPRUZZANDO NELLA STRATOSFERA PARTICELLE DI ANIDRIDE SOLFOROSA – L'OBIETTIVO È CREARE UNO SCUDO RIFLETTENTE CHE FACCIA CALARE LE TEMPERATURE – LA CASA BIANCA HA GIA’ LANCIATO UN PROGRAMMA DI 5 ANNI PER CAPIRE SE IL PROGETTO SIA FATTIBILE. L'OSTACOLO SONO I COSTI: 10 MILIARDI DI DOLLARI PER AVVOLGERE LA TERRA PER 6 MESI O POCO PIU’…