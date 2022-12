4 dic 2022 10:00

UN MEGHA MISTERO – È GIALLO SULLA MORTE DI MEGHA THAKUR, 21ENNE STAR CANADESE DI TIKTOK DA 1 MILIONE DI FOLLOWER: LA RAGAZZA È STATA TROVATA MORTA ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA NEL SUO APPARTAMENTO, MA NON LA CAUSA DEL DECESSO NON È STATA RILEVATA – I GENITORI PARLANO DI MORTE “INATTESA E IMPROVVISA”: POCHI GIORNI FA AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO PER LE STRADE DI NEW YORK IN CUI… VIDEO