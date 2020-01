MEGHAN CHI? DOPO LO SCARNO COMUNICATO SULLA “MEGXIT” TUTTO TACE DA BUCKINGHAM PALACE CHE FA FINTA DI NULLA TANTO DA LANCIARSI SUI SOCIAL IN UNA SERIE DI POST PER IL COMPLEANNO DI KATE MIDDLETON. CHE NON SA SE GODERE PER L’ALLONTANAMENTO DEI SUSSEX O ROSICARE PER LA FESTA ROVINATA – I REALI SI SPERTICANO IN MESSAGGI, PUBBLICANDO FOTO DELLA FUTURA REGINA CON UN SORRISO DA PARALISI. E PERSINO MEGHAN E HARRY LE INVIANO…