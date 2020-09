MEGHAN, MA CHI VUOI COJONA’? – LA DUCHESSA E SUO FIGLIO ARCHIE CITANO IN GIUDIZIO L’AGENZIA “SPLASH NEWS” PER ESSERE STATI PAPARAZZATI MENTRE CAMMINAVANO CON I CANI IN CANADA – MA L’AGENZIA NON CI STA E IN TRIBUNALE SI DIFENDE DICENDO CHE SOSTANZIALMENTE LA MARKLE RIDEVA ALL’OBIETTIVO: “HA CONTINUATO A CAMMINARE PUR SAPENDO DI ESSERE FOTOGRAFATA”

Da "www.ilmattino.it"

meghan e harry 1

Meghan Markle e suo figlio Archie Mountbatten-Windsor hanno citato in giudizio un'agenzia fotografica che li ha "paparazzati" mentre camminavano con i cani in Canada. Ma un tribunale avrebbe affermato che «la duchessa di Sussex sapeva tutto quello che stava succedendo, ma ha continuato a camminare». Lo riporta il Telegraph.

harry meghan e archie nel 2019

Archie e sua madre sono entrambi elencati come ricorrenti nel caso, ascoltato oggi per la prima volta all'Alta Corte di Londra. Le foto mostrano la duchessa che trasportava Archie mentre camminava vicino alla loro casa sull'isola di Vancouver, in Canada, a gennaio, sorridendo ampiamente e tenendo i suoi due cani al guinzaglio mentre la sicurezza camminava a distanza dietro di lei.

harry e archie

Mercoledì, in un'udienza a distanza, l'avvocato della duchessa Jonathan Barnes ha detto che Meghan e suo figlio sono stati "paparazzati" da un fotografo per la Splash News and Pictures Agency che ha poi venduto le immagini. L'agenzia ha riferito alla corte che la duchessa «sapeva tutto quello che stava succedendo ed era una volontaria, nel senso che ha continuato a camminare quando sapeva di essere stata fotografata».

