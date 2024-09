MEGHAN MARKLE NON NE IMBROCCA UNA - L’UFFICIO BREVETTI E MARCHI DEGLI STATI UNITI HA BLOCCATO LA REGISTRAZIONE DEL BRAND “AMERICAN RIVIERA ORCHARD”. IL MOTIVO? NESSUNO DEI COLLABORATORI DELLA DUCHESSA SAPEVA CHE NEGLI USA NON SI PUÒ USARE IL NOME DI UNA CONTEA O DI UN LUOGO SPECIFICO PER IL PROPRIO MARCHIO – MESI FA LA MOGLIE DI HARRY SI ERA PRECIPITATA A MANDARE MARMELLATE A PERSONAGGI FAMOSI, MA AVEVA RICEVUTO POCHI ENDORSEMENT. ORA LA MAZZATA FINALE…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

harry e meghan in colombia 8

Il progetto di lifestyle i Meghan Markle fatica a decollare. Secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams, la duchessa di Sussex starebbe affrontando un periodo molto complesso, “un caos totale” dovuto principalmente a problemi burocratici.

Il freno principale all’attività di Markle arriva dal nome stesso del suo nuovo brand: American Riviera Orchard. La richiesta di registrazione del marchio della sua nuova iniziativa commerciale è stata respinta dall'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (Uspto). “Negli States non si può usare il nome di una contea o di un luogo specifico per il proprio marchio”, ha affermato Fitzwilliams. Secondo l'Ufficio brevetti, l'uso della località nel nome implica che “si presume un'associazione pubblica dei beni e dei servizi con il luogo”.

la marmellata di meghan markle 4

[…] “È piuttosto straordinario che nessuno del team amministrativo dei Sussex lo sapesse. È una cosa basilare. Nessuno sembra essersene accertato prima e ora l'azienda ha subito una battuta d'arresto”.

“Sappiamo che Meghan ha inviato marmellate alle celebrità, ma ha avuto sorprendentemente pochi endorsement”. Il brand lanciato a marzo sui social in modo soft, inviando campioni di marmellata ad amiche famose come Kris Jenner, sembra in realtà fermo. I profili social non hanno contenuti pubblicitari e il sito consiste in una pagina web che invita i sostenitori a unirsi a una lista di attesa per essere tenuti aggiornati su "prodotti, disponibilità e aggiornamenti".

[…]

harry e meghan in colombia 4 principe harry e meghan markle 1 meghan markle la marmellata di meghan markle 1 meghan markle e il progetto american riviera orchard 1 meghan markle e il progetto american riviera orchard 2 la marmellata di meghan markle 5 la marmellata di meghan markle 2 la marmellata di meghan markle 3 harry e meghan in colombia 7 principe harry e meghan markle 2 harry e meghan in colombia 6 harry e meghan in colombia 5