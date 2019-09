MEGHAN MARKLE TORNA A LAVORO (QUALE?) E SI INVENTA STILISTA: HA LANCIATO LA SUA ''CAPSULE'', OVVERO CINQUE CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER DONNE AL LAVORO, PER SOSTENERE UNA NO-PROFIT – TRA I SUOI CONTRIBUTI AL MONDO DELLA MODA CI SONO UN PANTALONE NERO E UNA CAMICIA BIANCA CHE LEI INDOSSA COME UN MANIFESTO: LOW COST PER DIMOSTRARE DI ESSERE UNA DEL POPOLO. CON AI PIEDI MANOLO BLAHNIK DA OLTRE 500 STERLINE…(VIDEO)

Laura Scafati per "www.vanityfair.it"

meghan markle 9

Era stata annunciata durante l’estate e adesso è arrivata. Stiamo parlando della capsule collection charity creata da Meghan Markle, e approdata online proprio oggi, 12 settembre, giorno del lancio ufficiale, con cinque pezzi dalle linee essenziali e pulite che sposano l’idea di un workwear pratico e minimal voluto dalla stessa Duchessa.

meghan markle 8

La collezione, disegnata insieme alla designer e amica di lunga data Misha Nonoo e creata in collaborazione con Marks & Spencer, John Lewis e Jigsaw – i retailer britannici presso cui sarà venduta -, è nata proprio per sostenere Smart Works, un’organizzazione no-profit che si occupa di aiutare le donne in difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro fornendo loro sia le competenze che gli abiti.

meghan markle 29

A spingere la Duchessa a creare una linea d’abbigliamento da lavoro sono state proprio le sue numerose visite alla sede dell’organizzazione effettuate durante lo scorso inverno. Nonostante la considerevole quantità di donazioni, la moglie del Principe Harry, così come si legge sull’account instagram ufficiale @sussexroyal, si è resa conto di quanto, molto spesso, i capi presenti non fossero adatti all’ambiente lavorativo e alle attività da svolgere sia in termini di vestibilità, taglie, praticità e anche estetica. Occorreva qualcosa che facesse sentire le donne più sicure di loro stesse nel moment

meghan markle 28

o di un colloquio importante o durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Ed è così che Meghan, da sempre sensibile ai temi che ruotano intorno al mondo femminile e grazie al supporto dei tre importanti brand, ha dato vita a questo progetto.

meghan markle 27

Tra i pezzi della capsule acquistabili online troviamo un abito a trapezio in crepe firmato Marks & Spencer declinato in tre diverse colorazioni e una tote bag in pelle di John Lewis & Partners disponibile sia in nero che color cuoio. Per ogni capo acquistato, un secondo verrà donato all’associazione. I prezzi sono smart. Proprio come l’attitude della Duchessa.

