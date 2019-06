MEGHAN NEL MIRINO - I TABLOID INGLESI DICHIARANO GUERRA ALLA MARKLE, ACCUSANDO LEI E HARRY DI ESSERE "SPENDACCIONI E LITIGIOSI": A INFERVORARE GLI ANIMI È STATO IL CONTO DI 2.4 MILIONI DI STERLINE PRESENTATO AI SUDDITI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL FROGMORE COTTAGE – ALL’EX ATTRICETTA NON SI PERDONA PIÙ NULLA: DALLE NOZZE PIÙ COSTOSE DELLA STORIA ALLE EMISSIONI DI CARBONE PER I VOLI INTERNAZIONALI FINO AI VESTITI DI GIVENCHY E…(VIDEO)

1 - “SPENDACCIONI E LITIGIOSI” LO ZAMPINO DEI TABLOID NELLA GUERRA DEI WINDSOR

Gaia Cesare per “il Giornale”

L' ultima polemica riguarda Frogmore Cottage, la residenza a sud di Windsor scelta da Harry e Meghan ad aprile, in vista della loro nuova vita con il piccolo Archie, che ora ha quasi due mesi. «Hanno sperperato 2.4 milioni di sterline di contanti dei contribuenti» per la ristrutturazione, è uno dei titoli che campeggiava ieri sui tabloid.

In effetti la cifra potrebbe arrivare a 3 milioni di sterline a fine lavori (quasi 3 milioni e mezzo di euro) e ha contribuito a far lievitare di 20 milioni le spese della Casa reale inglese rispetto all' anno scorso, fino a 67 milioni di sterline.

Ma a colpire sono i commenti feroci a margine, che affondano il dito nella piaga dei supposti quanto prevedibili screzi fra i due fratelli, dopo la decisione dei duchi di Sussex di vivere lontani da Kensington Palace e dopo la separazione delle loro attività di beneficenza: «Perché pagare così tanto lo straricco principe Harry e Meghan Kardashian Markle solo perché non vanno d' accordo con William e Kate?», scrive il Daily Mail.

E ancora: «La domanda che sorge però è: Harry e Meghan, che vogliono privacy e sono restii a pubblicare foto di Archie, stanno rispettando la loro parte dell' accordo?», si chiede il giornale, imbufalito per la voglia della coppia di proteggere il piccolo e per il materiale da pubblicare, che scarseggia.

Ogni giorno decine di titoli per mettere in cattiva luce Harry e Meghan. Ogni giorno uno stillicidio con il quale non si perde occasione per additare gli sposi più giovani, che a maggio hanno festeggiato un anno di matrimonio, come quelli più spendaccioni e capricciosi rispetto al futuro re William e alla futura regina Kate.

Ogni occasione è perfetta per sottolineare la rivalità fra i quattro o per soffiare sul fuoco della competizione fra i due fratelli. In un gioco di vero o supposto in cui i due piani si confondono. Verità o narrazione perfetta per creare i buoni (William e Kate) e separarli dai cattivi (Harry e Meghan)? Difficile a dirsi quando a inseguirsi sono le dichiarazioni di fonti anonime del palazzo reale e di mezzo ci si mettono le penne affilate dei commentatori pop, che non hanno gradito la chiusura totale di Meghan ai tabloid da quando è entrata nel magico mondo reale.

Qualche giorno fa sono arrivati i numeri sulle nozze dell' ex attrice con Harry, le più costose della storia (anche se gran parte delle spese sono state destinate alla sicurezza). Ma tanto è bastato per regalare alla duchessa di Sussex il nomignolo di Meghan Kardashian Markle, visto che il matrimonio ha superato le spese della capricciosa Kim. Poi arriva anche il Times a raccontare che con i loro voli internazionali quest' anno i reali hanno raddoppiato le emissioni di carbone. Segue foto di Harry e Meghan.

Ma sono i tabloid a ricordare che è un pessimo risultato arrivato «nonostante gli sforzi degli anziani di famiglia per ridurre l' impatto ambientale» (leggi Carlo). E sempre dai titoli di questi giorni: «Meghan Markle non figura nella potente lista di Tatler», il mensile inglese di Condé Nast, e invece - sottolinea il Sun come a ricordare alla duchessa di non essere adeguata - nella lista ovviamente ci sono William e Kate e pure Harper Beckham, il figlio di David e Victoria.

C' è chi la butta sul ridere, ma poi viene accusato di aver esagerato. È successo alla Bbc, che ha cavalcato le voci sul pessimo carattere di Meghan, additata come la colpevole all' origine della lite tra fratelli. Con una parodia considerata razzista, in «Tonight with Vladimir Putin» la Meghan in 3D, definita «l' americana», pronuncia frasi come: «Pugnalo Kate Middleton se usa la mia spazzola».

La comica Gbemisola Ikunelo, che ha ideato e dà voce al personaggio, ha spiegato di aver voluto dipingere la duchessa all' opposto di come è o di come appare: «Chiunque abbia visto anche una sola volta in pubblico Meghan Markle avrà notato che è incredibilmente gentile e amichevole, sempre sorridente. Ero interessata a cercare l' umorismo nel ridicolo. Mi sono detta: se qualcuna che sembra così carina in pubblico in realtà avesse una vena meschina? Come sarebbe?». La risposta è facile: come la dipingono da mesi i tabloid.

2 - «RISTRUTTURAZIONE DA 2,4 MILIONI» MEGHAN FA INFURIARE GLI INGLESI

Claudia Casiraghi per “la Verità”

L' accordo tra la monarchia britannica e i sudditi della corona, negli anni, si è rivelato semplice. I cittadini inglesi, con gli occhi adoranti e bizzarri sorrisi estatici dipinti sul volto, hanno acconsentito a pagare attraverso i propri contributi gli oneri di sua Maestà: lo staff, le case, i viaggi di Stato.

Tutto, purché Buckingham Palace ne ricompensasse la lealtà con puntuali messaggi da palazzo. I cittadini avrebbero pagato e la regina, di tanto in tanto, avrebbe diramato foto dei propri nipotini, costretto gli eredi al trono a girovagare per il Paese, così da stringere mani e regalare sogni. Il patto è sempre stato semplice. Eppure, da che Meghan Markle ha messo piede nella famiglia reale, un piccolo coro ostile s' è levato dall' Inghilterra. L' attrice, americana, sarebbe un' arrampicatrice sociale, ha sentenziato parte della platea britannica, che oggi ha potuto sostanziare la propria tesi con numeri e dati.

Il report annuale, che puntualmente certifica come vengono spesi i soldi dei contribuenti, ha inasprito l' odio per la Markle. Il Sovereign grant, infatti, ha certificato come l' istituto con il quale la monarchia inglese paga le spese della corona abbia utilizzato 2,4 milioni di sterline (circa 2,7 milioni di euro) per finanziare la ristrutturazione del Frogmore cottage, la residenza scelta da Meghan Markle e dal principe Harry.

«Il progetto prevede la riconfigurazione e la completa ristrutturazione di cinque unità abitative in pessime condizioni, finalizzata a creare la residenza ufficiale del duca e della duchessa di Sussex, nonché della loro famiglia», si è letto nel report che, diffuso online ieri, ha provocato l' insorgere di una furiosa polemica.

Parte dei sudditi inglesi non ha gradito la spesa, destinata ad aumentare con il proseguire dei lavori. «Perché mai», si sono chiesti online, «dovrebbero essere i contribuenti a pagare la ristrutturazione di una residenza non necessaria?».

Meghan Markle e il principe Harry, da poco diventati genitori del piccolo Archie, hanno scelto di trasferirsi al Frogmore cottage, nella contea del Berkshire, perché decisi a evitare la convivenza con William e Kate. Da protocollo, avrebbero dovuto condividere Kensington palace con il duca e la duchessa di Cambridge. Ai due, sarebbe stato offerto l' appartamento del duca di Gloucester: una residenza sfarzosa, pronta all' uso.

Ma, in famiglia, non scorrerebbe buon sangue, dunque, Harry e consorte avrebbero declinato l' offerta e optato per una nuova residenza, pagata però dai sudditi della corona, per giunta in un momento di austerity nel quale il governo ha tagliato fondi altrimenti destinati a istruzione e sanità.

I cittadini, così, si sono ribellati. Martedì mattina, durante lo show tv Good morning britain, l' 87% dei telespettatori si è detto contrario a pagare di tasca propria i vezzi della coppia regale. Tanto più che questa non è nemmeno destinata al trono. Secondo Piers Morgan, giornalista e personaggio televisivo inglese, Harry e Meghan dovrebbero godere di un trattamento diverso rispetto a William e Kate, chiamati un giorno a diventare re e regina d' Inghilterra.

Il malcontento, allora, è dilagato su Twitter, dove tanti hanno puntato il dito contro la natura spendacciona di Meghan Markle. L' attrice, che è riuscita a indispettire gli altrimenti innamorati sudditi della corona, avrebbe troppi vizi.

Gli abiti di Givenchy, il parrucchiere delle star, Michael Silva, i gioielli, i viaggi, la passione per lo yoga, al quale si dice abbia consacrato parte del Frogmore cottage. Sarebbe una sorta di Kim Kardashian, Meghan Markle. Solo che, a differenza della star americana, non pagherebbe per sé.

