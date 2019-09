MEGHAN PRIMA DI MEGHAN – PATRICK J ADAMS, L’ATTORE CHE INTERPRETAVA IL MARITO DELLA MARKLE NELLA SERIE TV “SUITS”, HA PUBBLICATO UNA SERIE DI IMMAGINI DELL’EX ATTRICETTA SUL SET PER CELEBRARE L’EPISODIO FINALE DELLO SHOW – SONO FINITI I TEMPI IN CUI LA DUCHESSA POTEVA MOSTRARE CON NONCHALANCE LE COSCE E FARE LA POSONA SENZA DOVERSI STAMPARE IN FACCIA UN SORRISO DA PARESI…(VIDEO)

Simone Fanti per "www.iodonna.it"

meghan markle 9

Sono trascorsi due anni dal momento in cui Meghan Markle ha salutato i compagni di viaggio della serie tv Suits per intraprendere un nuovo viaggio che l’ha portata sul palcoscenico mondiale come membro della famiglia reale inglese.

Ha di fatto svestito i panni di Rachel Zane per vestire quelli della consorte del principe Harry d’Inghilterra nella una nuova vita da regale. Ma il passato non si cancella. soprattutto dopo la diffusione degli smartphone e dei social.

meghan markle 8

Patrick J Adams, che sullo piccolo schermo e nella serie interpretava il marito di Meghan Markle, Michael Ross, il 23 settembre ha condiviso una serie di scatti mai visti della Duchessa di Sussex sul set. Adams ha condiviso alcuni set di foto che ritraevano un po’ tutti i personaggi della serie in momenti privati o di relax sul set giustificando la scelta in vista dell’episodio finale dello show alla fine di questa settimana.

meghan markle 7

La motivazione di questa pubblicazione così corposa è spiegata da Patrick j. Adams già nel primo post: “Questa settimana andrà in onda l’ultimo episodio di Suits e il viaggio di quasi 10 anni in cui siamo stati tutti insieme sarà finalmente finito”.

